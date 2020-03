Kylie Jenner y su mejor amiga impactan con vestidos transparentes

Kylie Jenner es una de las mujeres más poderosas del mundo. Su empresa e imperio de maquillaje logró posicionarla como una mujer libre, independiente y capaz de todo. Y sin duda ha sido el ejemplo de muchas que la seguimos desde que salía en el Reality Show de Keeping Up With The Kardashians.

Sin embargo, lo que nos pareció increíble fue que a ella no le importa el qué dirán y para comprobarlo posó con su mejor amiga, Anastasia Karanikolaou, luciendo un vestido completamente transparente y sin nada abajo. Sin duda esta decisión tan arriesgada nos encantó, pues demuestra que una mujer es libre ponerse lo que quiera, cuando quiera y como quiera y claro, está demás decir que ellas pueden hacer lo que quieran con su cuerpo porque justo es eso… su cuerpo.



Fue a través de Instagram que la socialité y su mejor amiga posaron a la cámara usando un vestido totalmente transparente, el cual de verdad dejó muy poco (o casi nada) a la imaginación. Con dos looks completos del diseñador francés Jacquemus, las mejores amigas posaron con esta prenda y sin ropa interior. El perfect match dress que utilizó Kylie fue de un tono rosado, mientras que Anastasia lo escogió naranja,

Ambas con un peinado recogido y pulido, aretes maxi y unas sandalias con tacón ancho que sin duda serán la conmoción de esta temporada.

¿Qué te pareció?