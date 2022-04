La modelo Kendall Jenner es una de las más admiradas en la actualidad y constantemente impone tendencia con sus estilismos editoriales y comerciales, pero también con los outfits que comparte para asistir a eventos o de su día a día, así que no dudamos en decir que es todo un icono de estilo que nos inspira siempre.

En De Última quisimos recurrir a una de las top models del momento para fijarnos en cómo usar una de las tendencias más atrevidas e imponentes que regresa de los 2000: mostrar la ropa interior. ¿Y quién mejor que Kendall Jenner, la supermodelo mejor pagada de los últimos años?



Foto: Instagram @kendalljenner

El año pasado las pasarelas anunciaron la vuelta de los pantalones a las caderas o de tiro bajo y esto no venía solo, sino que motivaba a llevar la tanga visible. Muchos medios de moda escribimos con duda sobre si iba a ser bien recibido en el street style. Pues, 2022 es el año que, sin espacio para la duda, le dice “sí” a ese trend Y2K que hemos visto recientemente en celebridades como Dua Lipa y Jennifer Lopez.

Pero, este mismo año ya nos había deslumbrado una de las hermanas menores de la familia Kardashian-Jenner con un styling irreverente que deja ver algunas piezas de ropa interior fuera de la falda y el short.

Kendall Jenner trajo de vuelta la moda de llevar la ropa interior visible en 2022

La también directora creativa de la marca FWRD impacta en unas imágenes de Luis Alberto Rodríguez, para la edición “The Out of Body” de la revista i-D (Nº 367, primavera de 2022), luciendo diferentes looks donde destaca la tendencia de llevar la ropa interior visible.

En la foto que inicia el carrusel que compartió con sus 230 millones de seguidores, Kendall lleva un cúmulo de tendencias en un total look negro de Burberry, con top bralette, minifalda y pelo con efecto mojado, pero resalta la tanga, de I.AM.GIA, por fuera de la falda, en una de las maneras en que se llevaba en los 2000: con tiras muy delgadas.



Foto: Instagram @kendalljenner

Por lo general, la modelo tiende a subir sus panties -se nota mucho cuando lleva bikinis- hacia su cintura porque favorece su silueta, pero también podrías dejarla un poco más abajo, cerca de la pretina de la prenda (pantalón, falda, short).

En otra de las imágenes donde muestra la ropa interior, luce unos mini shorts vintage de tiro bajo y con detalle de cinturón, que permite hacer visible con más facilidad el bikini, esta vez con laterales más anchos, pero igual que en el anterior, los lleva a tono con su outfit.



Foto: Instagram @kendalljenner

En la temporada de vacaciones puedes probar esta tendencia con shorts extra cortos y tu bikini del día. El modelo tanga brasilera es ideal para recrear este estilismo, cuidando que no quede tan bajo. Puede ser en textura lisa y unicolor, como lo lleva la empresaria estadounidense, pero también puedes jugar con estampados a tono con tus shorts. Y si deseas llevarlo en tu look casual con tu ropa interior en lugar del traje de baño, los colores vivos y detalles como pedrería y encajes también se valen.

Ahora, si deseas un look menos atrevido, puedes optar por bermudas y llevar este trend de una manera más tímida y sugerente, sin mostrar mucho. Lo más importante es que te sientas cómoda con lo que llevas puesto.



Foto: Instagram: @luisalbertorodriguezstudio

