La cantante Jennifer Lopez se ha convertido en un referente de estilo para mujeres de diferentes edades porque siempre tiene combinaciones perfectas de prendas clásicas y en tendencia. Además, suele lucir detalles que acentúan la sensualidad, siempre de una manera elegante.

JLo lució recientemente un vestido camisero blanco que dio mucho de qué hablar y que no fue ignorado por los medios especializados en moda. Lució elegante, femenina y sensual añadiendo apenas unos pocos detalles y, con este look, la actriz de Marry Me dio las claves para llevar este tipo de prendas camiseras con mucho estilo este otoño.

El vestido camisero de JLo que inspirará tus looks de otoño

¿Quién dijo que el vestido camisero se usaba solo en verano? Si alguna vez lo pensaste, JLo llega para desmentir esto. La cantante de On the Floor deslumbró en redes sociales tras publicar imágenes donde se encuentra en un evento de su marca de bebidas luciendo tan elegante como siempre con un vestido de Schiaparelli.

Foto: Instagram @jlo

La prenda protagonista de su look es un vestido camisero en color blanco con mangas globo largas que añadieron un efecto de volumen precioso al look. Aunque el diseño no es ceñido, sí es un poco entallado para dar forma a la silueta femenina. Tiene, además, una abertura lateral que es común en las camisas y que deja al descubierto una parte de la pierna.

Foto: Instagram @jlo

El color dorado de los botones del vestido inspira las combinaciones que hace la artista con sus accesorios. Los botones, a su vez, se convierten en accesorios con detalles que son emblemáticos de la firma, como una letra S y ojos, todos con el toque surrealista que son característicos de Schiaparelli.

Los accesorios que elevan el vestido de JLo

JLo lleva a juego unas atrevidas sandalias Dolce & Gabbana que elevan el vestido blanco con su brillo. El calzado tiene tacón grueso y suela con plataforma, pero, sin duda, lo que lo hace resaltar más es su color elegante. Lopez complementa esta combinación de piezas con un clutch en el mismo tono de las sandalias, con acabado ultrabrillante, de la marca Cult Gaia.

El dorado se repite en la joyería de Jennifer Lopez, quien lleva unos pendientes XL, de Schiaparelli, en forma excéntrica de ojo con pestañas y con cristales, y un anillo con volumen que destaca en una de sus manos. Añade unos lentes de gran tamaño en forma cuadrada y tonos suaves.

Foto: Instagram @jlo

La silueta de camisa y el color dorado siempre aportan elegancia al look, así que no dudes en mezclarlos en tus looks, adaptados a tu estilo único, como hizo JLo.

