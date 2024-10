La cantante Jennifer Lopez es un icono de estilo que influye en diferentes generaciones. Sus elecciones de vestimenta se pasean entre la elegancia y la sensualidad, bien adaptadas a cada ocasión.

Esta vez, aparece como protagonista de una de las portadas de la edición aniversario de la revista Interview, la cual fue fundada por el artista Andy Warhol (1928-1987) y está celebrando su 55.° aniversario.

En la imagen de la cubierta aparece enfundada en un total look con estampado de leopardo y con la palabra “Diva” posando a un costado. En otras fotografías de la sesión, el animal print es un elemento constante en los looks, con piezas firmadas por marcas de lujo. No hay duda, este estampado es una tendencia fuerte este otoño.

El look de Jennifer Lopez en la portada de Interview Magazine

En la portada, JLo luce un conjunto de Dior conformado por unos shorts y una chaqueta que lleva dejando los hombros descubiertos. Completa este look con botas por encima de las rodillas (over the knee), de la misma firma, y posa con ellas de manera de darles protagonismo.

La actriz luce su cabello recogido en un peinado pulido que deja ver unos aretes XL en un tono terroso que va en sintonía con el look, de la firma Yves Saint Laurent.

En la entrevista, que ya fue publicada en el sitio de la revista (en inglés), Jennifer modela dos looks más con este tipo de estampado. Lleva el animal print de leopardo en un bikini vintage de Dolce & Gabbana, que acompaña con una chaqueta corta (tipo torera) con guantes.

La cantante de “On the Floor” también viste leopardo en un conjunto de pantalón split (abertura en la bota) y top de mangas largas con capucha, de Norma Kamali.

Para la sesión, eligió un maquillaje natural en tonos cafés, uno de los estilos favoritos de JLo, que sella con gloss o labial nude.

El leopardo es una tendencia fuerte en este otoño. Foto: Interview Magazine

Más animal print en los looks de JLO

El otro patrón predominante en los looks de JLo es el de cebra, en sus clásicos colores blanco y negro. Lo lleva en un pantalón tipo legging (pieza vintage de Dolce & Gabbana), que combina con una chamarra de cuero de la marca Khaite.

Este print también se plasma en un bikini con top en forma triangular y braguita con hebilla dorada, de Tom Ford. En este look, Lopez incorpora un segundo patrón animal print con su calzado: unas botas altas con estampado de serpiente, que pisa con fuerza este otoño, tanto en tonos tierra como en grises.

En otra fotografía, se plantea una nueva mezcla con la parte inferior del mismo bikini de cebra y unas medias negras de leopardo (Wolford).

Si bien pueden ser combinaciones arriesgadas, con estos looks JLo muestra los patrones del animal print que reinan en el otoño de 2024: leopardo, serpiente y cebra, y en las piezas en que podríamos llevarlos, como pantalones o botas. Además, demuestra la fuerza que este estampado clásico puede aportar a la imagen, incluso si lo incluimos en una dosis mínima.

Jennifer Lopez también lució piezas en estampado de cebra. Foto: Interview Magazine

La comediante Nikki Glaser estuvo a cargo de la entrevista y la estilista de moda para la sesión editorial fue Haley Wollens. JLo fue fotografiada por Brianna Capozzi.

¿Te gusta el animal print?, ¿cuál es tu preferido: leopardo, serpiente o cebra?

