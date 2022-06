La moda de los años 90 regresó para quedarse. No es un secreto que ya tenemos tiempo viendo cómo la industria se inspira en esta década para crear piezas increíbles que, posteriormente, vemos en celebridades e influencers que están en sus veintitantos y las llevan haciéndolas parte de un estilo propio, mientras imponen tendencia entre sus millones de seguidores en redes sociales.

Bajo el nombre de Y2K, se agrupan algunas prendas de finales de los noventa y principio de los 2000, una estética de la que se viene hablando incluso antes de la pandemia y que aún se mantiene fuerte en los armarios.

En cuanto a los jeans, no dejamos de ver cómo muchos cortes de esta época se mantienen, incluso en algunas tiendas ya los puedes conseguir identificado como: “90’s”. A veces aparece un modelo que los destrona por unos meses o temporadas, pero resurgen y repuntan en los ranking de tendencias. En el verano 2022: ¿los llevaremos rotos?, ¿rectos?, ¿mom jeans? La respuesta a todo esto es “sí”.



Jeans de los 90 que triunfan en verano

Mom jeans

Es uno de los jeans estrella de los años 90. Su silueta se traduce en ser de tiro alto (ajustado en la cintura), la pierna (o pernera) es un poco ancha en la zona de las caderas y se ajusta en el tobillo (aunque algunos pueden venir en un corte más recto). Antes se usaban texturas más estructuradas y pesadas, pero ahora podemos elegir modelos más ligeros.

Los mom jeans pueden ser muy favorecedores para los tipos de cuerpo recto, triángulo invertido (que tienen los hombros más anchos que las caderas) y reloj de arena. Deben ser muy cuidadosas de no elegir unos muy anchos en caderas quienes tienen caderas grandes. Los pantalones de tiro alto quedan muy lindos con crop tops, tops corseteros y bodies, pero si consideras que no quieres mostrar tu abdomen, puedes optar por blusas o playeras metidas por dentro.



Rotos

Los jeans rotos o rasgados no faltaron en las tendencias de los pantalones que llevaríamos sí o sí este año. En verano se mantienen entre los favoritos. Gozaron de mucha popularidad en la década de los noventa y en los últimos años han tenido subidas y bajadas de popularidad. Los próximos meses triunfarán. Quizá las más jovencitas de casa aman llevarlos con crop tops y tenis, pero las más grandes pueden probar con camisa de lino o blusa satinada, y unas sandalias de colores con tiras atadas al tobillo. Para elevarlo más, un blazer de verano.

Algunos asesores en imagen recomiendan que estos jeans no sean usado por mujeres maduras, pero creemos que si algún modelo les gusta no deben dejar de llevarlo. Es posible elegir uno con roturas no exageradas y crear balance con accesorios, blusas, calzados menos informales o, si por ejemplo, se desea optar por unos tenis, que sean clásicos blancos.



Rectos

Estos jeans no deben faltar en el clóset, porque es una silueta que favorece a todos los tipos de cuerpo. “Recto” quiere decir, como su nombre indica, que su pernera es recta desde las caderas hasta el tobillo. Además, si eliges unos en azul oscuro, tendrás un básico para llevar a ocasiones que exigen una vestimenta menos relajada, y en todas las temporadas del año.

En los años 90 se llevaban de cintura alta, pero hoy se puede variar y elegir alguno con tiro medio. Ayer y hoy algunas eligen modelos que no quedan al ras del tobillo, sino un poco largos, formando un pliegue sutil al tocar el zapato. Puedes conseguirlos como “straight”. Las combinaciones que puedes lograr son infinitas, pero al ser un poquito holgados, puedes permitirte tops ceñidos.



Grises

Si bien el azul es el color de los jeans por excelencia, el gris estuvo entre los favs de los noventa, con efecto deslavado, pero no claro, sino oscuro. Por lo general se llevaba de corte recto, pero ahora puedes elegirlo del modelo que te guste.

Con colores neutros como blanco y negro quedará muy bien; el beige y el gris juntos también lucen increíble y no es una combinación común. Prueba con tonos como rosa o morado. Lucirlo con un top o camisa de mezclilla azul también puede verse muy bien.



Flare

Los pantalones acampanados siempre evocan la moda de los setenta, porque tuvieron su auge máximo, pero en los noventa e inicio de los 2000 también se llevaron, algunos pisando y arrastrando el ruedo; algunos de tiro bajo. Los jeans flare se caracterizan por tener la bota más ancha que los boot cut (también acampanada, pero ligeramente). Es el momento de sacar tus plataformas o tenis chunky y lucirlas con este tipo de jeans.



