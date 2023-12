Los jeans se han ganado un espacio privilegiado en los clósets de mujeres y hombres de todas las edades. Si bien es una prenda de uso diario, que suele llevarse en outfits casuales, la verdad es que últimamente se ha estado vistiendo en ocasiones de uso más formales, combinada con piezas como blazers o blusas elegantes.

En las fiestas, se pueden elegir sus diseños más clásicos (azul oscuro o negro en silueta recta o straight), con top de lentejuelas o blazers de terciopelo, por ejemplo. Pero, cuando estamos cerca de la Navidad, el pantalón de mezclilla también se llena de brillo para ser el protagonista del look de fiesta. Los destellos de strass, lentejuelas y efecto metálico arropan a algunos jeans en las propuestas de moda de algunas tiendas.

Jeans para brillar en las fiestas

Jeans negros con cristales

El color negro es uno de los más elegantes y en los jeans esto también se refleja. Hemos visto varios modelos de jeans negros con strass o efecto metalizado en negro o gris oscuro, como una propuesta sofisticada y glam. Se pueden llevar con otras prendas negras para hacer un precioso total look. Estos son de corte recto, tiro alto y tienen cristales en la parte delantera. Dónde: Stradivarius. Precio: $1,299 pesos.

Jeans cargo con strass

Los pantalones cargo, con sus bolsillos prominentes en las perneras, se ganaron el cariño de las más fashionistas, y los jeans con este estilo se siguen llevando. Para un outfit desenfadado y cómodo, pero con una dosis de brillo, ¿qué te parece lucir unos jeans cargo con strass? Podrían quedar bien con tops satinados o suéteres de pelo o con brillo sutil. Estos están disponibles en azul claro, en Bershka, su precio es de $1,499 pesos. Recuerda que la intensidad del azul importa: más claros, más informales.

Con lentejuelas

Los jeans en color gris pueden ser la elección para un look de fiesta, cuando no quieres ponerte unos en intenso negro. Por lo general, estos lucen un bonito efecto deslavado. Este modelo tiene acabado metalizado y el brillo de pequeñas lentejuelas transparentes. Se puede combinar con gris o plateado en un total look; con tonos neutros como el blanco y el negro para una apuesta segura; y con un color vibrante como el rojo o el morado para destacar aún más. Dónde: Zara. Precio: $1,499 pesos.

Efecto metalizado

El efecto metalizado está por todas partes. Una prenda de este estilo no necesita mucho para hacernos lucir elegantes, auténticas y en tendencia. Los jeans se pueden conseguir en diferentes tiendas con efecto metalizado en negro, dorado, bronce o plata. El plateado, justamente, es de los favoritos este 2023. Estos jeans rectos y de tiro alto son de Abercrombie & Fitch. Precio: $1,499 pesos.

Clásicos con strass

Cualquier pantalón de mezclilla (en azul claro u oscuro) con una dosis de cristales te hará lucir elegante. Estos tienen un ligero deslavado y los cristales toman una bonita forma alrededor de los bolsillos. Le vas a dar tu personalidad al look con la elección del calzado —de botas vaqueras a sandalias con moño (en tendencia)— y el top. Dónde: Pull & Bear. Precio: $1,299 pesos.

