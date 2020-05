La industria de la moda pasa actualmente por una fuerte crisis económica que ha hecho que varias firmas se declaren en bancarrota. El contexto global ante el virus SARS2-COV2 y su enfermedad, la Covid-19, ha hecho que no solo el mundo de la moda se vea afectado, un gran números de industrias han perdido ingresos a causa de la gran pausa que las acciones sanitarias como el aislamiento social han traído consigo.

En nuestra industria la crisis ha pegado duro. Tan solo en estos últimos meses algunas empresas del retail han sucumbido ante la falta de dinero y se han declarado en bancarrota. Sin embargo, la pregunta está sobre la mesa: ¿Qué significa que una empresa se declare en bancarrota? ¿Qué implicaciones traen consigo? En términos generales, una empresa declarada en bancarrota no significa como tal que se encuentre en una posición de quiebra. La medida de bancarrota es una acción que algunas empresas utilizan para culminar una deuda que ya no pueden pagar, y esto implica cerrar operaciones y ubicaciones no rentables. Un ejemplo de esto es Forever 21 que, al declararse en bancarrota cerró varias tiendas y oficinas a lo largo de Estados Unidos y el mundo.

La empresa de 118 años, JC Penney se declaró hoy en bancarrota y por ello, hemos decidido recopilar las empresas de moda que han accionado esta medida para salvar cientos de puestos de empleos, el desarrollo de la industria el prestigio y, sobre todo, la historia de la firma que lleva su nombre.

JC Penney

Luego en una baja en ventas, la compañía estadounidense de moda, accesorios y decoración se declaró el día de hoy en estado de bancarrota. La tienda de retail cuya fundación se remonta al año 1902, realizó esta medida para proteger a la compañía de la reciente crisis por la pandemia del coronavirus. Según información del The New York Times, la empresa tenía 800 tiendas y casi 85 mil empleados.

Según reporta el medio de noticias estadounidense, JC Penney llegó a un acuerdo con prestamistas, lo que reduciría varios miles de millones la deuda que tiene. Asimismo la empresa está considerando su venta. Esta acción traerá consigo el cierre de tiendas, sin embargo aún se espera a que la empresa confirme las locaciones en próximas semanas.

Asimismo, según el portal de noticias, la empresa solicitó la protección del Capítulo 11 de sus acreedores en la corte federal de bancarrotas para el Distrito Sur de Texas y agregó también que poseía 500 millones de dólares en efectivo más 900 millones de dólares en financiamiento para usar durante el proceso de bancarrota.

Jill Soltau, ejecutivo en jefe de JC Penney declaró al NYT que esperaba que la empresa pudiera “emerger del capítulo 11 y de la pandemia como un retailer más poderoso” .



John Varvatos

La firma de ropa masculina estadounidense John Varvatos es otra de la lista que también ha decidido declararse en bancarrota. Aunque en un reciente comunicado, la directiva declaró que su declive había comenzado en el año 2015 fueron los efectos del coronavirus y la paralización económica los que forzaron a la compañía a solicitar este beneficio.

Sin embargo, también añadieron que esperan que el negocio resurja cuando el coronovarirus disminuya.

John Varvatos es una marca de lujo fundada en 1999. Varvatos, su creador, fue reconocido en tres oportunidades como “Diseñador de ropa masculina del año”por la CFDA. Sus prendas de alta gama se venden en caras. Un abrigo de piel de cordero, por ejemplo, puede llegar a costar tres mil dólares.



Neiman Marcus

La lujosa tienda por departamentos Neiman Marcus, con casi 114 años de fundada y con 114.000 empleados, aproximadamente, se vio obligado a cerrar sus 43 tiendas en Estados Unidos, en la primera semana de mayo, por la pandemia de Covid-19.

El director general Geoffroy van Raemdonck declaró a medios de comunicación: “como la mayoría de las empresas hoy, nos enfrentamos a una perturbación sin precedentes causada por la pandemia Covid-19, que ha ejercido una presión inexorable sobre nuestra empresa”

El titán del conglomerado comercial tuve que realizar ciertas inversiones para aumentar las ventas en años pasados, y con el cierre de las tiendas, las deudas a los prestamistas no han podido ser saldadas. Sin embargo, al declararse en bancarrota, llegó a un acuerdo con sus prestamistas para obtener 675 millones de dólares y financiarse hasta poder reorganizarse.

Actualmente las acciones están en manos de los acreedores, esto con la finalidad de que sean condonados 4 mil millones de dólares de la deuda total.

J. Crew

El lunes 4 de mayo el grupo J.Crew, que maneja las marcas de ropa J.Crew y Madewell solicitó protección de bancarrota, ya que por el cierre de sus tiendas debido al coronavirus, no contaban con los activos suficientes para pagar las deudas a proveedores, impuestos y salarios a sus empleados.

Según el presidente ejecutivo de esta firma minorista estadounidense, Jan Singer, “continuaremos con todas las operaciones diarias”, y es que su idea es que al finalizar la pandemia puedan salir de la bancarrota y permanecer en el negocio.

J.Crew comenzó como una firma de venta por catálogo en 1983 hasta que decidió abrir una primera tienda física en 1989. El estilo 'preppy' de la firma siempre la caracterizó como una firma dirigida a un sector juvenil. En 2011 fue comprada por las firmas TPG Capital y Leonard Green & Partners.