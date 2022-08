Ingredientes que no debes mezclar en tu rutina de skincare

La rutina de cuidado facial comienza con una buena limpieza y después vienen los serums y las cremas, además del protector solar, por supuesto. La cosmética nos está dando cada día avances con cuantiosos ingredientes y en esa variedad podemos perdernos sin saber qué sí y no usar en un mismo momento del día. Muchas podemos tener dudas como: ¿Puedo aplicar en mi piel un producto con retinol y otro con ácido glicólico al mismo tiempo?

El retinol es una maravilla para atenuar los signos de la edad, la vitamina C es un poderoso antioxidante que aporta luminosidad, el ácido glicólico es excelente exfoliante y la niacinamida nos puede ayudar a combatir el acné. Esas son algunas características de unos de los más populares principios activos, pero al querer usar varios de ellos, tenemos que estar atentas a si lo mejor es combinarlos en el mismo momento.

Esta es una breve guía, pero nuestro mejor consejo es que consultes con un especialista en dermatología cuáles son los mejores para ti y cómo aplicar tus productos de cuidado facial.



Vitamina C y niacinamida

Son dos excelentes antioxidantes para el cuidado de la piel. La vitamina C (ácido ascórbico) ayuda a combatir los radicales libres y tratar las manchas, además aporta luminosidad al rostro. La niacinamida también es una vitamina (B3), igualmente antioxidante, que aporta humectación y es usada en tratamientos contra el acné. La recomendación de voces expertas es que no se usen en el mismo momento.

En Vanitatis, la dermatóloga Elena Martínez Lorenzo explicó que para que la vitamina C sea estable necesita ir formulada en una base ácida. Por otra parte, si la niacinamida entra en contacto con un pH ácido se “convierte en ácido nicotínico y puede producir eritema o enrojecimiento en la piel”. La solución que aporta es que se use el producto con vitamina C por las mañanas (sí se puede usar de día) y la niacinamida en la rutina de la noche.



Retinol y ácido glicólico

El ácido glicólico es un exfoliante químico y pertenece a la familia de los alfahidroxiácidos, que comúnmente verás con las siglas AHA, y son conocidos justamente por su poder exfoliante en la piel. El retinol es un derivado de la vitamina A que es muy usado en la cosmética antienvejecimiento. La experta Amanda Belle advirtió en la edición española de Glamour que estos dos ingredientes no se deben juntar en un mismo instante. De hecho, es recomendable separar el retinol de cualquier AHA.

“Si desea usar retinol y glicólico en 24 horas, se podría usar glicólico en la mañana y retinol en la noche, o si se desea se puede aplicar por capas: primero el glicólico, y el retinol, aproximadamente, media hora después”, sugirió. Sin embargo, debes atender a las indicaciones de tu especialista y del envase del producto que uses, pues algunos con glicólico indican que sean usados por la noche.

AHA + AHA

Como explicamos, los AHA son poderosos exfoliantes y usar varios de ellos en una rutina de skincare puede ser un poco agresivo para la piel al “sobreexfoliarla”. Entre estos ácidos los más populares son el glicólico (ayuda en casos de arruguitas, manchas y acné), el láctico (recomendado para pieles sensibles y secas) y el mandélico (hidratante y antiinflamatorio).

Se recomienda que sean usados por la noche y aplicar protector solar a la mañana siguiente. Si se desea usar dos productos con AHA, al igual que en los otros casos, se pueden separar por día u hora del día, pero lo mejor es consultarlo con el especialista.



Peróxido de benzoílo y AHA/BHA

“El peróxido de benzoílo se usa para tratar el acné leve a moderado”, explican en MedlinePlus. Combinar este tratamiento con ácidos como los AHA, de los que ya hablamos, o los BHA (beta hidroxiácidos) podría causar irritación y lastimar la piel. El ácido salicílico es uno de los BHA más conocidos y es empleado en tratamientos para pieles grasas, con tendencia a la aparición de puntos negros y acné.

