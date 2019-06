Influencer se queja de que nadie compra su ropa

La influencer Arii, una blogger de moda que cuenta con 2.6 millones de seguidores en Instagram aprovechó para lanzar una línea de ropa. Sin embargo esta no funcionó y lo hizo saber a través de su cuenta, haciendo de esta declaración un fenómeno viral en redes sociales.



De esta manera fue como lo expresó en un post en su perfil: “Hola, me rompe el corazón tener que escribir este post”, poco después eliminó la publicación donde también había mencionado: “Puse todo mi corazón en esto. Para la sesión de fotos tuve que traer de fuera a un fotógrafo y un maquillador, lo tuve que planear con semanas de antelación y por suerte tuve la suerte de contar con amigas que posaron para mí. Alquilé un estudio fotográfico enorme para ese día para que pudiera contar con el mayor número de fotos y videos promocionales.”



The influencer bubble is bursting. This young lady has well over 2 million followers and couldn’t sell 36 shirts. Focus on genuine engagement and not followers cuz they ain’t gonna buy a thing. pic.twitter.com/uOSVxc2k4D — Flawless and Brown (@kissmyelite) 27 de mayo de 2019

Sin embargo la influencer explicó cómo era el funcionamiento con la empresa que le estaba ayudando a comercializar la ropa: “Para que yo pueda encargar y fabricar mis productos (incluso para poder seguir trabajando con ellos), tengo que vender al menos 36 piezas"

No obstante, la empresa dejó claro que este proyecto no sería viable y que los pocos pedidos que tuvo se les regresaría íntegro su dinero. Según la influencer no sabe por qué su marca no tuvo éxito.





Según Arii, otro factor que no ayudó es que sus amigos influencers no hicieron promoción, pues al hacerles llegar regalos de su marca nunca obtuvo respuesta. “Suena rencoroso, pero yo he apoyado la música o todo lo que me han pedido de todo el mundo y ni siquiera me lo han podido devolver", declaró. Además, asegura en una reciente publicación que esta situación es pasajera: “Esto no es el final de mi marca, sólo es un bache".



Así que esperemos ver qué tal le va en el futuro.

