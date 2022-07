Hija de Biby Gaytán presume sus curvas en mini bikini color aqua

Pau Capetillo es fruto del matrimonio conformado por Eduardo Capetillo y Biby Gaytán. La joven de 25 años ha destacado como influencer y actriz, pero además de eso, siempre llama la atención por su buen estilo, y nuevamente volvió a robarse las miradas al posar con un mini bikini en color aqua.

La hija de Biby Gaytán estuvo de viaje por el Caribe mexicano, pues asistió al Festival Paax. Por lo que aprovechó para conocer el sitio lleno de naturaleza, y posteó una fotografía en su cuenta de Instagram con el paisaje de Xcaret de fondo.

Su foto recordó a cuando su madre solía posar hace años con trajes de baño, ya que Pau heredó su belleza.

La influencer se encargó de lucir un mini bikini en color aqua, ideal para este verano, el cual dejaba sus curvas y encendió las redes sociales ya que suele postear mayormente contenido sobre estilo de vida y belleza, por lo que no es tan común verla compartir fotos en traje de baño



Foto: Instagram @paucapetillog

La fotografía fue muy bien recibida por parte de sus seguidores y familia, pues obtuvo diversos elogios, tales como: “Cuerpazo", “Bellísima”, “Hermosa", “Diosa", “Preciosa", “Súper guapa y natural”. Entre cientos de comentarios más.

Bikinis en tendencia este verano

Con la entrada del verano, también llegan las visitas a las diferentes playas. Por lo que es hora de sacar el bikini del clóset, tal como hizo Pau Capetillo.

Durante este año reinarán diversos estilos, para que selecciones tu favorito, por ejemplo:

Bikini al revés

Es una tendencia que ha venido arrasando este año, pues la familia Kardashian se encargó de ponerlo de moda. Y, desde entonces diversas celebridades, pasarelas y marcas se han dado a la tarea de incluirlo. Consiste en llevar la parte superior al revés, lo cual hace lucir un estilo sexy y atrevido.



Foto: Oysho

Bikini con cinturón

Este accesorio promete llevarse las miradas este verano, principalmente los metálicos. Pues darán un toque diferente al look.



Foto: Cult gaia

Traje de baño cut-out

A pesar de no ser considerado como tal un bikini porque no está compuesto por 2 piezas, estos bañadores prometen estar en la cima de las tendencias, principalmente los cut-out, pues no hay que olvidar que durante este año las aperturas reinaron en diferentes prendas, desde vestidos y blusas hasta faldas.



Foto: Shein

Bikinis metálicos

Se acostumbrará a ver esta tendencia en mini bikinis, pues este diseño se roba las miradas. Puedes combinarlo con shorts estampados.



Foto: Instagram @kimkardashian

Bikinis tipo midriff flossing

Este modelo consiste en que la parte del top trae cintas que se atan a la altura del torso. Por lo que el bikini deja de ser clásico para agregar más movimiento y un toque diferente al estilo. Estas tiras también pueden venir en la parte inferior para recorrer desde la cadera hasta la cintura.



Foto: Instagram @kimkardashian

Bikini con escote en V

Este look es clásico por excelencia y no puede faltar, tal como hizo Pau Capetillo, pues siempre es un éxito. Dejando más piel al descubierto, logrando un estilo sexy y fresco.



Foto: Instagram @paucapetillog

