High On Fashion: Tips para elegir el nail art perfecto

Hace unos años uno iba al salón de belleza y se enfrentaba a la difícil decisión de elegir un esmalte de uñas de entre un catálogo de miles de tonalidades puestas en aros de plástico simulando uñas. De unos años para acá, el nail art ha tomado una fuerza tremenda posicionándose hoy en día como uno de los complementos más importantes de nuestro arreglo diario. Hoy se vuelve una decisión compleja y hasta estresante, pero muy reconfortante.





La fiebre del nail art alcanza a todos

Y esto no ha quedado en el lado exclusivo de las mujeres. Los hombres también se han convertido en víctimas de esta tendencia y han caído en las garras del nail art. Basta con ver al cantante Camilo que ama traer el manicure intacto y gusta de pintar sus uñas de negro o, bien, acompañar sus canciones con uñas de diseños geométricos.



Foto: Instagram @luxurynailsmakeup

Justamente, hace no mucho fui a un lugar especializado en uñas y vi cómo a una señora en sus entrados cincuenta decoraba sus uñas con Hello Kitty en 3D. Yo solo me preguntaba cómo hacía sus actividades diarias como lavarse el pelo o subir el zipper de sus jeans, mientras se levantaba de la silla con una sonrisa que llegaba hasta Veracruz.

No obstante, ayer alguien en mi timeline se quejaba de un diseño de uñas que no le había gustado nada al ser muy colorido y estridente, y decía que ahora debía resistir al menos 15 días para retirarlo. La pandemia nos cambió también en este rubro porque estuvimos encerrados y muchos mandaron a segundo plano lo beauty.

Dejamos de ir al salón de belleza o aprendimos nosotros mismos a hacer ciertos procesos, pero llegó un momento en donde rogábamos por salir para que alguien nos consintiera y cumpliera nuestros caprichos. Y es que hoy conseguir una cita en un buen lugar es más difícil que conseguir una cita para la visa.



Foto: Instagram @nailsbymei



Tips para elegir el nail art ideal

Amo el nail art y soy la típica clavada que se la vive buscando referencias en Instagram para la siguiente decoración. Claro, ya también me dejé crecer las uñas en forma de almendra (mismas que me inutilizaron por un mes. ¡No podía ni abrochar botones y una se me atoró en el cinturón de seguridad!). Así que aquí les comparto tres tips para elegir el nail art perfecto:

1. Piensa en tus necesidades diarias. Si no lavas ni un plato, adelante con la imaginación.

2. Escoge un diseño con el que te sientas cómoda, al menos, por unos 15 días.

3. Acude a un lugar de prestigio y lleva referencias visuales de lo que te quieres realizar. Busca que dicho lugar tenga cuenta de Instagram y stalkea el trabajo que suben.



Foto: Instagram @tombachik

Con cariño,

Gina

Fundadora de High On Fashion, blog de moda, belleza y estilo de vida. Fashion stylist. Asesora de celebridades nacionales e internacionales y referente de la moda femenina.