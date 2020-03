High On Fashion: Tendencias favoritas para 2020

Como me pasa cada vez que voy a una semana de la moda, regreso inspirada. Y en Milán descubrí lo más trendy de la temporada otoño-invierno 2020. Pero, ¿por qué esperar hasta otoño cuando las tendencias se pueden adecuar desde ahora? Así que hoy les hablaré de cinco influencias de estilo que vimos en #MFW y que, sin problema alguno, pueden empezar a llevar a partir de hoy.

Oda al fleco. Y, sí, las prendas de flecos no se cansaron de caminar por las pasarelas no solo de Milán, sino también en París, Nueva York y Londres. Desde Bottega Veneta hasta Dolce & Gabbana y Ferragamo, el fringe viene con fuerza. No dudaría en pensar que ya tienen un bolso o falda con este terminado por ahí en el armario. Pues es hora de sacudirlo y sacarlo a bailar. Si no, ni se preocupen porque en 3, 2, 1… las marcas de fast fashion sacarán a piso prendas con esta vibra.



El jumpsuit. Sé que a muchas esta silueta las espanta, porque de primera instancia es “difícil de llevar”. Quítense esos miedos y adopten esta influencia desde ya. Si bien no es la prenda más cómoda para ir al baño, si eligen el corte perfecto (dependiendo de su tipo de cuerpo) les aseguro que sí es favorecedora. Yo lo que hago, porque soy petite, es llevar un mono con accesorios monocromáticos para alargar la silueta y no verme como un “minion”. Pueden optar por no abrochar los botones superiores para alargar el cuello y evitar las pinzas en las caderas para no añadir volumen a la parte del abdomen y de las chaparreras. Llévenlo con tacones para un look más glamoroso y nocturno, y con sneakers o combat boots para algo más a lo Lara Croft.



Neón y Red vibes. La primera no me gusta para nada por cómo se ven los colores en las fotos y ¡ni hablar del amarillo! Pero sí viene con todo la mezcla de neutros con colores de este tipo. A ojo cerrado les digo que hoy ya hay prendas así en tienda (porque también son tendencia en primavera-verano 2020) así que le pueden ir invirtiendo desde ahorita para llevarlas todo el año. Sin embargo, el rojo sí me gusta y aplica desde en un total look con algo muy primaveral y vaporoso hasta un power suit, perfecto para el clima de ahora pero también ya entrado el frío.



La capa. ¿Puedo llevar capa en verano? Sí, señor. ¿Cómo? Eligiendo una que sea corta y que este hecha de un material ligero o impermeable. Será su resguardo más cool para cuando comiencen las lluvias. Para invierno busca algo mucho más robusto, o la misma pero con suéter, mallas, pantalón y bota larga. En verano la capa suena perfecto para cuando refresca un poco y se ve divina con vestidos fluidos y faldas cortas de mezclilla.



Con cariño,



Gina