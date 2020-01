De un tiempo para acá Galilea Montijo ha demostrado ser una verdadera Fashionista. Debido a su constante actividad en redes sociales se ha posicionado como una mujer amante de la moda. No solo por ser embajadora de la firma Latingal Boutique, sino porque ha presumido que tiene un guardarropa impresionante y aunque nos duela, ha dejado atrás a su mejor amiga Inés Gómez Mont, quien se ha concentrado más en sus hijos y su salud.

Leer también: Lis Vega se vuelve viral por mostrar su trasero

Sin embargo, en esta ocasión Gali nos impactó con una fotografía donde muestra un super escote el cual no solo dejó boquiabiertos a sus fanáticos, sino que nos enseñó que la clave de la belleza no es la ropa que llevas puesta, sino la seguridad que tengas con tu cuerpo.



Leer también: Mexicanos crean piel vegana con nopal y presentan en InterModa 2020

Además, para la foto, combinó su top off-the-shoulders color blanco con un choker de cristales, el cual no solo realzó el look haciéndolo ver más lujoso sino que confirma lo que ya Marilyn Monroe diría alguna vez: “Los diamantes son los mejores amigos de las mujeres” y esta foto lo confirma. Puede que no sean diamantes de verdad, puede que sí, pero el punto es que el estilismo está lo máximo y nos encanta.



Para el atuendo, Galilea eligó un moño en el pelo de estilo relajado con toques messy y dos mechones al frente para darle un aspecto más romántico. Asimismo, vimos que optó por un maquillaje natural, dejando los labios con un acabado brillante y smokey eyes. ¡Fabuloso!

Leer también: Ninel Conde presume su cuerpo en bikini