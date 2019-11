Forever 21 no deja de sorprendernos, ya sea con sus cientos de creativas colecciones cápsula de ropa, donde se ve muy bien reflejada la cultura pop millennial, o sus millonarias demanda s y cierres de tiendas inesperados .

Sin embargo, la marca está dando mucho de qué hablar. Uno de los escándalos más recientes es una colaboración de maquillaje inspirado en los famosos Cheetos Flaming Hot con la marca de maquillaje Riley Rose.

Todo el movimiento comenzaría en redes sociales con un post en Instagram donde la beauty blogger @steph_blogsmakeup comparte un post con varias imágenes del kit de maquillaje de la colección, que incluye una paleta de sombras para ojos, un rubor y tres labiales líquidos. Todos en la muy característica paleta de color de Cheetos Flaming Hot: naranja , amarillo, dorado, cobre y negro.



Para aquellos que no conocemos Riley Rose , la firma de belleza es creada por las dos hijas de los fundadores de Forever 21, Linda y Esther Chang. Riley Rose quien recientemente fusionó su tienda en línea con el sitio web de Forever 21, cuenta con varios establecimientos en Estados Unidos en los cuales puedes encontrar productos de decoración, de cuidado facial, accesorios para el pelo, brochas, maquillaje y más.

El furor por la colaboración Cheetos Flaming Hot de Forever 21 x Riley Rose, ha sido tal que incluso el reconocido maquillista y empresario Jeffree Star, quién también es famoso por hacer reseñas y críticas de maquillaje en su canal de Youtube, se ha ofrecido a realizar una sobre la colorida colaboración de maquillaje.



Do we need a Jeffree Star review on the new Cheetos makeup collection?? That liquid lip set looks expired the house! pic.twitter.com/E0lXk8phu3

— Jeffree Star (@JeffreeStar) November 12, 2019