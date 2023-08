Fey y Belinda no solo han destacado por su talento con el micrófono y ante la cámara, sino también por su espectacular belleza, y es que estas hermosas artistas han lucido sus rostros al natural este verano, dejándonos ver que su encanto no sólo depende de un vestido o del maquillaje. Te contamos todo sobre ello.

Fey demuestra que la cara lavada al natural es lo de hoy

Fey en sus conciertos siempre se le ve con sus extravagantes looks llenos de colores, brillos y alocados peinados. En muchas de sus publicaciones de Instagram nos ha mostrado siempre un vistazo más cercano a lo que suele vestir para salir al escenario, pero tampoco duda mostrarse tal cual es.

Sin una gota de maquillaje, Fey compartió en redes que su rostro no necesita de sombras, bases o lipstick para lucir su belleza natural.

3 selfies fueron suficientes para atraer miles de likes luciendo un bikini con bordado de flores, su pelo amarrado y revuelto. También posó con unas gafas de sol recostada disfrutando la sombra de las plantas, así como una expresión sonriente ante la vida.

¿Cuál es el truco para lograrlo? Fey muestra su interés por sentirse en forma, subiendo foto a redes sociales con sus bailarines o haciendo ejercicio, pero para conseguir una piel como la de la cantante, también es necesario que te mantengas hidratada tomando agua y por supuesto, con una buena rutina de skincare.

Imagen: Fey Instagram

Belinda demuestra que menos es más

Otra artista que recientemente se mostró también al natural en redes sociales, aprovechando los looks del verano, fue Belinda, una artista que desde pequeña empezó su carrera artística como actriz, posterior como cantante y ahora claro, como ícono de la moda. En esta ocasión sobresalió un lado que ella nunca ha tenido miedo de mostrar, y es su rostro sin ninguna gota de maquillaje.

Aunque esta no es la primera ocasión que enseña al mundo su rostro natural, nunca deja de sorprender al notarse feliz, sana y con una hermosa piel tersa.

Aunque ambas artistas tienen un estilo diferente, nos han demostrado una vez más que no hace falta maquillaje para lucir radiantes. En esta temporada de verano, nada va mejor que lavarse la cara y exponer la piel sin maquillaje, algo que claramente Belinda y Fey hacen honor a ello.

Imagen: Belinda Instagram

Eso sí, no olvides que aunque no lleves makeup, tu crema de día y por supuesto, el bloqueador solar no debes faltar, ya que si lo que buscas es mantener un rostro fresco y joven por mucho más tiempo, el cuidado de la piel es esencial para verte tan hermosa como Fey y Beli sin maquillaje.

