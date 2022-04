Fey se une a la tendencia de los mini shorts de mezclilla

María Fernanda Blázquez Gil, mejor conocida por sus seguidores como Fey, es una de las artistas que marcaron la era de la música pop en México, además de convertirse en todo un fashion icon y tener gran influencia en la moda más chic de los años noventa.

Hasta el momento, Fey es una de las cantantes más queridas por el público, pues sus temas musicales como “Media naranja” y “Azúcar amargo” son un absoluto referente de la música pop en español, además de ser una de las mujeres más atractivas y sexys del espectáculo, ya que a sus 48 años posee una figura de impacto y un estilo que logra imponer tendencia.



Foto: Instagram @fey

A través de sus publicaciones en Instagram, la cantante mexicana comparte con sus más de 1 millón de seguidores los looks playeros más hot para no pasar desapercibida esta temporada, pues Fey ha dejado claro que es una amante empedernida de los días soleados y de los trajes de baño, por lo que recientemente encendió las redes al unirse a la tendencia de los mini shorts de mezclilla, una prenda infalible en tu clóset.

Fey enamora a sus seguidores al lucir un mini short de mezclilla

La intérprete de “La fuerza del destino” se robó hasta los suspiros de sus seguidores al presumir sus piernas tonificadas y su figura de impacto al posar con un mini short que de inmediato provocó miles de elogios hacia la cantante.

Fey nos dio cátedra de estilismo sobre cómo llevar un short denim esta temporada y no morir en el intento. Ella lució con mucho estilo al llevar una blusa playera blanca holgada para crear balance con el short ajustado, la metió solo por la parte de adelante para dejar que luciera el diseño del short, con bolsillos y botones. Agregó accesorios básicos que toman fuerza esta temporada, como una gorra deportiva y unos lentes de sol oscuros.



Foto: Instagram @fey

Los mini shorts de mezclilla parecen ser una pieza básica del guardarropa de la cantante, pues no es la primera vez que lleva esta prenda como protagonista de su look más hot. Si lo que buscas es no pasar desapercibida en primavera, Fey ha combinado esta pieza de diferentes maneras, una de ellas es con una blusa floral con transparencias y flecos, otra excelente opción en la que te puedes inspirar a la hora de armar tu outfit.



Foto: Intagram @fey

