Famosas que triunfan con su propia marca en la moda

Moda y fama van muchas veces de la mano y es que no sorprende ver que los estilos de las “celebrities” son de los más imitados en redes sociales. Pero, ahora, en lugar de tener que romperte la cabeza para descubrir dónde han adquirido sus prendas algunas famosas, puedes vestir directamente con la misma ropa que ellas. O, al menos, con las de aquellas que, como algunas Kardashian, Beyoncé o Sarah Jessica Parker, tienen sus propias marcas de moda.



Beyoncé

La cantante también ha incursionado en el mundo de la moda, concretamente deportiva, con su marca Ivy Park, que destaca por sus trazos unisex con líneas sencillas que rompen patrones de género. Con esta apuesta, Queen B pretendía “superar todos los límites asociados a la ropa deportiva y apoyar y motivar a las mujeres para que comprendan que la belleza va más allá de su físico”, según dijo al anunciar su proyecto.



Foto: Instagram @weareivypark



Sarah Jessica Parker

La actriz protagonista de “Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, tiene, al igual que su personaje Carrie Bradshaw, un impecable gusto por la moda. Tanto es así, que ella misma se ha atrevido a lanzar SJP, su propia marca de moda. Si soñaban con calzar zapatos del estilo y glamour como los que Carrie llevaba por Nueva York, están de suerte. Además, la marca ha ido ampliándose y, aunque el calzado es su buque insignia, han diseñado incluso vestidos de novia.



Foto: Instagram @sjpcollection



Rihanna

La cantante, cuyas líneas de maquillaje y cosmética son un éxito, triunfa también en el mundo de la moda. Y es que, si sus gamas de maquillaje eran inclusivas con todo tipo de pieles y tonos, su marca de lencería, Savage x Fenty, lo es gracias a la diversidad de tallas y cuerpos a los que se destinan sus prendas. También vende ropa para estar en casa y pijamas. Pueden comprarse en más de 120 países y la marca está valorada en mil millones de dólares. Se dice que sus desfiles y prendas serían los herederos de Victoria’s Secret.



Foto: Instagram @savagexfenty

Victoria Beckham

La ex Spice Girl más famosa, y esposa del exfutbolista David Beckham, no solo triunfa en la cosmética y maquillaje, sino que también tiene su propia marca de moda. Eso sí, a diferencia de otras apuestas de las celebridades, la de Victoria Beckham se trata de una firma de alta costura que lleva su nombre y no es apta para todos los bolsillos. Y, a pesar de que se dice que está endeudada, muchos de sus diseños se ven en las alfombras rojas.

Destacan, sobre todo, sus vestidos de gala, pero tiene todo tipo de complementos y ropa más urbana y deportiva, e incluso ha colaborado con firmas como Reebok.



Foto: Instagram @victoriabeckham



Kim Kardashian

La Kardashian más famosa, Kim, tiene su propia marca de ropa, Skims. La firma comenzó con prendas de ropa interior que moldeaban la figura de manera increíble, pero ha ido ampliándose a otras vestimentas moldeadoras como los trajes de baño y vestidos disponibles, además, en una amplia variedad de tallas. Estas prometen estilizar y moldear el cuerpo, por lo que, para quienes sueñan con una silueta esculpida como la de esta socialité, es la marca ideal.



Foto: Instagram @skims



Khloé Kardashian

Otra de las hermanas Kardashian-Jenner, Khloé, también se ha convertido en toda una empresaria de la moda como Kim. En 2016 creó la marca Good American, cuyos vaqueros y jeans se han hecho tan famosos como para llegar a un acuerdo con Inditex y venderse en Zara.

Además, todas sus líneas tienen una amplia variedad de tallas. Aunque empezó centrada solo en pantalones vaqueros, en la actualidad Good American vende todo tipo de prendas y complementos, desde sudaderas hasta zapatos, pasando por ropa deportiva y de abrigo.



Foto: Instagram @goodamerican

