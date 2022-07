Exposiciones de moda imperdibles en verano

Poco a poco, la moda regresa a los museos para cautivarnos nuevamente con sus impresionantes creaciones, técnicas artesanales e historias únicas. Si eres fanático del diseño, no debes perderte las exposiciones que tendrán lugar este verano, mismas que celebran tanto el talento mexicano como el legado de íconos de la talla de Cristóbal Balenciaga.



50 diseñadores mexicanos en Michoacán

En el Centro Cultural Fábrica de San Pedro, ubicado en Uruapan, Michoacán, se alojará, hasta el próximo 28 de agosto, la exposición “Punto de partida: Modas, tramas y textiles”, que reúne el trabajo de 50 diseñadores nacionales, entre ellos, Armando Takeda, Benito Santos, Carla Fernández, Cynthia Buttenklepper, Iván Ávalos, Macario Jiménez y Pink Magnolia.

A cada uno de ellos se les encomendó realizar tres piezas con manta cruda, un material célebre en la región purépecha, con el objetivo de que parecieran prototipos de una colección de moda. La variedad de cortes, técnicas y detalles no solo dan muestra de la creatividad en nuestro país, sino también de la riqueza textil de Uruapan. Sin duda, un gran pretexto para armar un road trip con tus amigas.

Web: fabricadesanpedro.com



Historia de la moda estadounidense en el MET

Otra exhibición imperdible durante este verano es la del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York: “In America: An Anthology of Fashion”, que estará abierta al público hasta el 5 de septiembre. Se trata de un recorrido por la moda estadounidense desde el siglo XVIII hasta nuestros días y la cual reúne piezas de diseñadores como Tom Ford y Marc Jacobs. Además, por el mismo boleto, se puede observar la primera parte de esta muestra: “In America: A Lexicon of Fashion”.

Web: metmuseum.org



Moda mexicana en Denver, con Carla Fernández

Si tienes oportunidad de viajar al país vecino del norte, el Museo de Arte de Denver presentará hasta el 22 de octubre la exposición “Carla Fernández Casa de Moda: Un manifiesto de la moda mexicana”, que explora la carrera de esta talentosa diseñadora y se compone por una variedad de siluetas como ponchos, abrigos, vestidos y jumpsuits, realizados en colaboración con artesanos de diferentes estados del país.

Web: denverartmuseum.org



Balenciaga en exhibición virtual

Quienes se quedan en casa también cuentan con opciones para conocer más sobre el mundo de la moda y deleitarse la pupila con espectaculares diseños. El Museo Victoria & Albert de Londres mantendrá en el verano la exhibición virtual “Balenciaga: Master Craftsman”, en la cual se exponen sus creaciones más legendarias y los elementos clave de su trabajo como couturier y maestro de la alta costura.

Web: vam.ac.uk/collections/cristobal-balenciaga



