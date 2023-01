Estos son los zapatos que serán tendencia en 2023

Los zapatos son pieza clave de los looks femeninos, desde las clásicas ballerinas que se han ganado el abrazo de las más fashionistas en los últimos años, hasta los stilettos que aún son “objeto del deseo” de muchas al mejor estilo de Carrie Bradshaw, el icónico personaje de Sex and the City que se gastaba su sueldo entero en calzado, interpretado por la carismática Sarah Jessica Parker.

Aunque algunas mujeres tienen algunos modelos que se han ganado un lugar especial en su armario, con siluetas clásicas y colores neutros, probablemente, siempre es una brisa de aire fresco mirar las tendencias en calzado para cada año y para cada temporada. En primavera-verano, las sandalias que dejan parte de los pies al descubierto nos seducen, mientras que en otoño-invierno queremos enfundarlos en las botas más glamurosas del momento.

Muchas de las tendencias en zapatos del 2023 se vienen imponiendo desde el año pasado, que marcó un despertar de la moda, tras dos años apegados a la querida tendencia comfy, motivados por una pandemia mundial que nos obligó a estar en casa. Volvimos y nos mantendremos, esperamos, en el punto en el que los zapatos se vuelven a lucir, tanto en versiones clásicas como en siluetas irreverentes y llamativas en texturas, colores y formas.



¿Cuáles son las tendencias en zapatos de 2023?

Terciopelo en invierno

Comencemos con una textura ganadora de las tendencias de otoño-invierno que estamos viviendo en pleno en variadas prendas de vestir: terciopelo. Se lleva en vestidos, jumpsuits, blazers y más. La suavidad “velvet” también se impone en el calzado y se mantendrá en la cima algunos meses del 2023, para aportar sofisticación a los looks. Las sandalias con plataforma y las zapatillas de punta son algunos de los modelos que podremos lucir en terciopelo.



Foto: Jimmy Choo



Zuecos: del "comfy" al glamuroso

Este año, los zuecos vienen con fuerza con su silueta amplia y cómoda. En 2022, el título de “calzado del año” que aporta la plataforma Lyst, según la cantidad de búsquedas y compras en el año, se lo llevó el sueco llamado Boston de la marca Birkenstock. La tendencia “comfy” no nos abandona del todo. En 2023, la reinvención del sueco viene a llamar nuestra atención, impulsada por marcas como Fendi y Jacquemus.



Foto: Fendi



Bailarinas amadas

Las bailarinas tuvieron especial auge en 2022 y este seguirá este año. La firma Miu Miu fue una de las principales casas de moda que avivó el amor por este calzado bajito que expresa tanta feminidad, con una versión muy parecida a la que realmente usan las bailarinas de ballet. En tiendas puedes elegirlas con sus puntas redondeadas, pero también en otras formas como picudas o almendradas, sobre todo si eres petite, pues esas formas te favorecen más.



Foto: Valentino



Mocasines que ya son básicos

Los mocasines se están convirtiendo en un básico que se adapta a muchos estilos de outfits. Si bien los de corte clásico siempre serán un gran acierto, hay otras propuestas que encantan como los de suela chunky, que se niegan a abandonarnos. El negro (mucho), el blanco roto, el beige y el café son algunos de los tonos que se seguirán llevando, además de algunos en tonos metálicos.



Foto: Prada



Transparentes hasta en el tacón

En la temporada primavera-verano del año que acabamos de despedir recordamos que vimos el realce de las zapatillas transparentes estilo “Cenicienta”. En la temporada más festiva del año que acabamos de vivir volvimos a ser testigos de su uso con outfits elegantes. Pero hay más. En 2023, el detalle transparente se apodera con más fuerza del tacón, incluso en botas desenfadadas.



Foto: Instagram @selenagomez (Selena Gomez y Nicola Peltz con zapatillas Valentino)

Botas coloridas

Las botas de caña alta, incluso las “over the knee” (sobre las rodillas), no son solo para llevar en el invierno. En primavera reinarán en colores vivos, que incluyen tonalidades metálicas, algunas con efecto espejo que no pasarán desapercibidas.



Foto: Paris Texas



Con brillos

Los zapatos con brillos también se mantienen más allá de la época festiva y se lucirán en sandalias de tiras, zapatillas de salón y hasta botines de tacón. También pueden tener pequeños detalles con strass, tus zapatos no tienen que estar “forrados” por completo de piedritas.



Foto: Zara



Estos zapatos también se llevan en 2023

-Seguirán triunfando las plataformas.

-Botas con suela track y de estilo punk. Las vaqueras son un básico que también irán bien con todo en todo momento.

-Zapatos con suelas voluminosas o “bubble”.



Foto: Instagram @stellamccartney

-Los mules (destalonados) con tacón, tanto kitten heel (tacón de unos 3.5 cm) como con cuña.

-En primavera, las sandalias thong reviven (las de estilo pata de gallo).

-Los Mary Jane (con pulsera) son de los favoritos, siempre.

-Con tacones esculturales. Ahora mismo, el tacón curvo tiene protagonismo.



Foto: Bottega Veneta

Con la llegada de cada temporada se acentuarán algunos modelos propios de la estación y surgirán, quizá, otras siluetas.

