Estos son los zapatos ideales para las fiestas

En la temporada de fiestas nos preparamos para brillar, literalmente, con texturas como las satinadas y aplicaciones como las lentejuelas. El brillo invade prendas de ropa, accesorios como los aretes y hasta el maquillaje, con un toque de glitter.

Los zapatos no pueden perderse la magia de ese brillo y muchos en tendencia en estos meses emanan sutiles destellos para acompañar, en buena sintonía, los atuendos más festivos del año: texturas metálicas, strass, satín, charol, tachas, lentejuelas y más.

Las zapatillas más clásicas de punta, de diferentes altos de tacón, siempre serán una apuesta ganadora. Pero, 2022 amó las plataformas, así que los zapatos con suelas prominentes en clave elegante también serán ideales para las fiestas. En este grupo, los zapatos de salón con plataformas XL y correa —al estilo Mary Jane— que popularizaron firmas como Versace y Valentino, siguen entre los favoritos, y no solo en hot pink.

Las botas y botines no podían faltar. Las metalizadas son perfectas cuando quieres dejar el protagonismo al calzado. Algunas se pueden ver con strass. Las slouchy también se están llevando muchísimo, con faldas y vestidos cortos.



Sandalias con plumas

Las plumas se posan delicadamente en diferentes prendas de ropa de fiesta, como en terminaciones de vestidos cortos, mangas largas o escotes. Si te gustan, también podrías pensar en llevarlas en el calzado, lo único negativo es que no son de uso constante, es una tendencia que vas a llevar solo en ocasiones de celebración. Pero, aportan un aire glam único. Estas son de Bershka y también las tienen en fucsia.



Foto: Zara



Botas con personalidad

Las botas slouchy están en máxima tendencia en la temporada otoño-invierno. Son una opción que elevará tus vestidos de fiesta cortos o midi. Puedes llevarlas en tonos neutros, en textura metalizada o con detalles como strass para brillar aún más.



Foto: Regina Romero

Las plataformas reinaron en 2022

El año 2022 será recordado, al menos en materia de calzado, como el del auge de las plataformas. Como mencionamos al inicio, los salones Medusa Aevita de Versace siguieron conquistando a it girls y celebridades con su altura de más de 15 centímetros, en color rosa intenso, principalmente. Pero, ahora se dejan ver variaciones de este estilo para todos los presupuestos y en diferentes colores y texturas. Par lila de Shein.



Foto: Shein



Botines con tachas

Los botines con elementos irreverentes pueden resultar perfectos para llevar looks muy sofisticados de fiesta, ¿por qué no? La clave está en que el diseño sea elegante y que el detalle vaya con el look y la personalidad de quien los luce. Estos con tachas quedarán increíbles con minivestidos, faldas midi y hasta pantalones holgados, en texturas de fiesta como satín, terciopelo y lentejuelas. Ayudarán a crear una "elegancia sexy". Este modelo es de Zara.



Foto: Zara



Para quienes no quieren usar tacón

Los zapatos bajitos, como las ballerinas, se han ganado el cariño de muchas fashionistas porque pueden llegar a ser muy femeninos, además de cómodos. Algunos pueden conservar el diseño de unos zapatos salón, pero sin la altura de tacones XL. Puedes lucirlos con punta, redondeados o almendrados, con algún detalle con brillo. Los tonos de fiesta que predominan son el negro, los metálicos, como dorado, y el hot pink. Esta silueta con pulsera es de Mango.



Foto: Mango



Metal colorido

Sandalias y zapatillas metalizadas en colores vivos como azul, fucsia y naranja, también invaden la temporada otoño-inverno. Es una propuesta perfecta para quienes quieren vestir completamente de negro y sumar un color vivo solo en los zapatos.



Foto: Stradivarius

Las sandalias clásicas en dorado y plateado siempre se van a llevar en estas veladas, así que también puedes elegirlas con confianza.



Foto: Instagram @aquazzura

