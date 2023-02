Especial de San Valentín. Cómo elegir un anillo de compromiso

Algunos de los aspectos más importantes para que una pedida de mano sea exitosa son: una declaración original de amor, un lugar significativo y, por supuesto, el anillo de compromiso.

“Esta pieza representa una promesa de matrimonio. Dicha tradición se remonta a la antigüedad, cuando se creía que el dedo anular, a través de la llamada vena amoris, tenía una conexión directa al corazón. Por ello, se llevaba este signo de enlace en la mano izquierda, como representación de amor infinito y unión eterna”, dice Jhoseline Flores, fundadora de la marca de joyería Juliet Aurel.

Además de un sofisticado diseño, los anillos de compromiso tienen una carga poderosa de simbolismos. Por ejemplo, están producidos con materiales perdurables, tales como oro, diamantes u otras piedras preciosas, dado que son joyas pensadas para conservarse toda la vida.

“Se asocian con la materialización del amor que siente una pareja. El oro, por ejemplo, representa éxito y buena fortuna; mientras que los diamantes poseen el significado de ser inquebrantables”, cuenta Noemí Cortés, gerente de mercadotecnia de Joyerías Bizzarro.



Tipos de anillos

Los anillos de compromiso más tradicionales se caracterizan por tener una piedra en el centro, por lo regular un diamante. Se conocen como solitarios y están entre los preferidos por las parejas debido a que son piezas discretas, elegantes y ajenas a las tendencias de moda.

“En este caso, la gema central debe tener el mayor quilataje posible, ya que este factor le aporta mucho valor. Hay una regla que vale la pena considerar: a mayor volumen en la piedra, menor cantidad de metal”, menciona el reconocido diseñador de joyas Daniel Espinosa.

También existen las medias alianzas, que se asocian con las sortijas de matrimonio pero lucen diferentes. Su principal rasgo es que contienen varias piedras preciosas o diamantes, los cuales se engarzan directamente en el aro (es decir, no sobresalen) y, a menudo, se colocan en la parte central.

Los anillos con pavé se distinguen por tener una piedra llamativa en el centro (diamante, esmeralda, rubí o zafiro) y otras pequeñas alrededor. El aro puede estar engastado con estas gemas. Gracias a su diseño, la pieza produce un brillo excepcional y denota exclusividad.



Presta atención a las 4 C

Los diamantes son la gema por excelencia en los anillos de compromiso. A pesar de ser los preferidos, pocos saben qué características deben revisarse al momento de comprarlos. De estos aspectos, no solo depende su precio, sino también su resplandor y belleza. Por ello, hay que poner atención a las 4 C: color, claridad, corte y ‘carat’.

El color se refiere a la tonalidad del diamante. “La más reconocida es la incolora: entre más transparente, es mucho más puro y costoso. También hay piedras en color rojo, violeta, negro...”, explica Noemí Cortés.

La claridad está directamente relacionada con su pureza, es decir, la menor cantidad de defectos que posee. Expertos de la firma Tiffany & Co. explican que una piedra se clasifica como impecable si, bajo una amplificación de 10x, no tiene inclusiones (imperfecciones internas) ni manchas visibles (externas).

El corte se refiere a la manera en que las facetas del diamante interactúan con la luz. “Este aspecto se evalúa en grados: excelente, muy bueno, bueno, regular y pobre. En mi opinión, es una de sus características principales, ya que si no está bien cortado, no podrá reflejar bien la luz, por lo que de nada servirá tener una piedra muy blanca y sin impurezas si no está bien cortada”, dice Jhoseline Flores.

El ‘carat’ o quilate es lo que determina el peso de la piedra, mas no su tamaño. Tiffany & Co., por ejemplo, mide los diamantes en milésimas de quilate. Contrario a lo que muchos piensan, este número no dicta su valor. Los precios de dos piedras de un mismo peso pueden ser diferentes según su claridad, color y talla.



Una apuesta diferente

Así como existen varias maneras para expresar el amor, hay parejas que prefieren un diseño original a uno clásico. No por nada las joyas se consideran una extensión del estilo personal, por lo que el anillo de compromiso debe reflejar el carácter de quien llevará esta pieza e, incluso, debe encajar con el resto de sus joyas.

“La oferta de piedras ha cambiado. La decisión del color viene en las distintas tonalidades que la naturaleza nos da: rojo, azul o verde. Hoy en día, la esmeralda es una de las gemas que más se está utilizando en las argollas de compromiso”, indica el diseñador de joyas Daniel Espinosa, de origen mexicano.

El color juega un papel protagonista en las colecciones de moda y accesorios cada temporada. Y la joyería no es la excepción. Rubíes, zafiros azules, así como diamantes grises o negros cada vez son más demandados por parejas que buscan creaciones fuera de lo común.

Los diseños neutrales se convierten en una buena opción para parejas del mismo sexo. Por lo general, son de formas planas y minimalistas, elaborados con oro blanco, plata o, incluso, titanio. Pueden tener o no piedras preciosas, lo que influye directamente en su costo.

También hay una tendencia marcada hacia la sustentabilidad, lo que implica reciclar piezas con gran valor familiar (se les hacen modificaciones mínimas para actualizarlos) hasta apostar por opciones amigables con el medio ambiente, como los diamantes ecológicos.

“En un laboratorio, se emula el proceso que existe en la tierra para su creación, lo cual permite que éste sea mucho más rápido: de miles de años a semanas, además de que hay mayor control de los procesos y tienen precios muy atractivos”, comparte la gerente de mercadotecnia de Joyerías Bizzarro al respecto de este tipo de piedras.



Tips para ir a la segura

Para hacer la compra perfecta, especialistas recomiendan tomar en cuenta tres aspectos: el estilo de la pareja, el presupuesto a invertir y saber la medida del dedo. Si bien hay personas que prefieren los diseños clásicos, a otras les gustan creaciones más vanguardistas o llamativas, como combinaciones de materiales o anillos con diamantes de colores o varias piedras. Siempre hay opción de acercarse a un familiar o amiga para recibir consejo.

“Es clave tener un presupuesto asignado, así se puede empezar a buscar por rango de precio. Aun cuando esta pieza se considera la materialización del amor, no puedes quedarte sin recursos porque más adelante te vas a casar”, advierte Noemí Cortés. Un protocolo apunta que el anillo debe costar lo equivalente al sueldo de tres meses de quien lo entrega. Sin embargo, los tiempos han cambiado y se puede ser más flexible respecto a este punto.

Conocer la medida del dedo se convierte, a veces, en todo un reto. Y es que entre los aspectos que pueden arruinar este momento especial está que el anillo no sea de la talla correcta. Para no caer en este error tan común, puedes pedirle a tu pareja que se mida tus anillos y así tomar uno como referencia.

También está la opción de recurrir a un familiar o amiga para tomar una de sus argollas y de ahí sacar la medida. O, bien, preguntarles qué número de anillo usa la persona para ir a la segura. En último caso, puedes entregar un anillo con medida estándar y posteriormente ajustarlo, solo toma en cuenta que esta decisión puede restarle magia a la ocasión.

Si bien el diamante, los materiales o, incluso, la marca se vuelven factores de suma importancia al momento de elegir el anillo, los aspectos que realmente lo harán más significativo serán tanto el valor sentimental como el hecho que simboliza, es decir, el compromiso de estar unido a la persona amada.



¿Pesa más la marca o el diamante?

El precio de un anillo de compromiso no solo está determinado por el corte del diamante (su valor aumenta entre más puro, menos imperfecciones y más quilates tenga), sino también por la marca detrás de este. “Tener el respaldo de una firma reconocida tiene un costo. El aval y certificación de la piedra hablan, asimismo, de su calidad”, considera Noemí Cortés, gerente de mercadotecnia de Joyerías Bizzarro.

De ahí que el costo de esta pieza se eleve considerablemente si es vendido por algún sello de joyería en particular. Además de la garantía con la que cuentan, las firmas de lujo suelen vender experiencias a los clientes. Incluso, es posible que el empaquetado del anillo (puede ser una caja de color azul o rojo) haga que la pedida de mano sea todavía más especial.

“Sin embargo, considero que es más importante elegir bien las características de la piedra y la calidad de los materiales más allá de la marca que ostenta”, señala Jhoseline Flores, fundadora de la marca de joyería Juliet Aurel.



Los cortes de la piedra

Entre las formas más populares del diamante se encuentran:

Corte brillante redondo: cuenta con más de 56 facetas para reflejar la luz y emitir pequeños arcoíris.

De tipo princesa: tiene cortes brillantes cuadrados con esquinas puntiagudas, y pueden parecer cuadrados o rectangulares.

Corte de esmeralda: forma escalonada octogonal que tiene facetas paralelas rectangulares. En su gran superficie plana resalta el color puro.

De líneas ovaladas: cuenta con facetas resplandecientes que hacen que la luz baile y cree la ilusión de tener los dedos más largos.

En forma de corazón: un símbolo clásico de amor que garantiza curvas de simetría perfecta. Son tan raros como sentimentales.

Corte de cojín: o también llamado “de almohada”. Los bordes redondos suavizan las esquinas de esta piedra de corte cuadrado o rectangular.

Fuente: Tiffany & Co.

Cómo cuidar un anillo

-No lo uses al lavar trastes, hacer jardinería o al ir a la playa.

-Guárdalo en su caja siempre que no vayas a utilizarlo.

-Evita perderlo: no juegues con él o te lo quites fuera de casa.

-Llévalo a una limpieza profesional cada seis meses o un año.

-Revísalo cada cierto tiempo para detectar cualquier defecto.

