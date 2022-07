Errores al vestir que te hacen lucir mayor

Con el paso de los años mantenemos nuestro estilo y gustos, pero naturalmente pueden surgir algunas variaciones motivadas por la edad y las tendencias. Cuando tenemos 25 quizá podemos llevar una minifalda con mucho estilo, pero a los 40 o 50 tal vez no.

Además, a medida que soplamos más velitas en el pastel, vamos descubriendo nuestro estilo. Si los 20 son para probar y seguir tendencias, entre los 30 y los 40+ vamos consolidando nuestro estilo y quedándonos con cortes y piezas que sabemos que nos quedan bien.

Sin embargo, con el tiempo, algunas podemos tener dudas sobre cómo vestirnos lindas sin seguir llevando atuendos juveniles, pero tampoco luciendo looks que nos hagan lucir mucho mayor. Estar en nuestros 40, 50 o más no significa que no podamos llevar alguna tendencia, colorido y prenda jovial como la tradicional y encantadora biker jacket, siempre que esté en sintonía con nuestra personalidad.



Foto: Pexels

Antes de avanzar con algunos errores al vestir que nos podrían hacer lucir mayor, nos gustaría decir dos claves que nos ayudan a estar seguras sobre lo que vestimos: 1. Varias personas alaban el look o la prenda (color, forma, etc.) y 2. (más importante aún) Te sientes cómoda y linda al verte en el espejo.



Errores de estilo que te pueden hacer lucir mayor



Vestir completamente de negro

El negro es uno de los colores más elegantes que existen y lo sabemos. Pero si la intención es evitar lucir mayores, se debe descartar, al menos en su versión de total look.

La estilista Laura Jiménez asegura en La Vanguardia que vestirse completamente de negro puede resultar contraproducente en algunas ocasiones, pues este tono puede hacer contraste con la piel y resaltar imperfecciones y arrugas.



Foto: Pinterest

Cuando se viste de negro, recomienda usar accesorios y colores llamativos en complementos como joyería y zapatos, para que desvíen la atención. En De Última aportamos que también se puede dejar el negro para la parte del pantalón o la falda, y llevar con una blusa o camisa con un color más suave.



Vestir con tonos morados

Aunque no es un color tan utilizado para vestir como el negro, es bueno saber que el morado es un tono que puede hacernos lucir mayor. Los expertos en asesoría de imagen Project Glam aconsejan tener cuidado al usarlo porque no rejuvenece y no es muy alegre, aunque sí elegante.



Usar ropa MUY ancha

Algunas mujeres pueden experimentar cierta dificultad para bajar de peso con el paso de los años y cometen el error de comprar ropa más ancha para ocultar los kilos de más. Esto no solo les aportará más volumen en su silueta, sino que también las podría hacer ver mayor. Un truco del estilismo es “no esconder” lo que no nos gusta de nuestro cuerpo en piezas oversized, sino destacar con la ropa aquello que sí nos gusta para llevar la atención ahí.



Foto: Pexels

No usar ropa de tu talla

En sintonía con el punto anterior, es importante que usemos ropa de nuestra talla y que nos quede bien en el cuerpo. Como dijimos anteriormente, la ropa más grande no se verá bien y, mucho menos, la que nos queda ajustada.



Elegir prendas “teen”

Con el paso del tiempo nuestro estilo y elección de piezas debe evolucionar. Sabemos que hay algunas tendencias juveniles irresistibles, pero no todas nos van a quedar bien si somos mujeres maduras. En todo caso, se puede evaluar si se pueden usar algunas mezcladas con prendas clásicas, como algún estampado o un toque de brillo. Vestir con piezas que no corresponden con nuestra edad nos puede jugar en contra.



Foto: Bershka

No queremos que se entienda mal este punto, pues es posible llevar unos jeans rotos o una chamarra de mezclilla o de piel, pero creando balance con otras piezas más sobrias.



Llevar muchos accesorios

Exagerar con la cantidad y el tamaño de los accesorios no nos hace ver elegantes y podría hacernos lucir con más años. Trata de usar piezas bonitas minimalistas, pero, no te preocupes, estas no deben ser aburridas.



Usar faldas largas

La estilista Laura también aconsejó en La Vanguardia minimizar el uso de las faldas largas, ya que estas pueden hacer ver que hay más volumen en la zona de las caderas y piernas. Si las faldas son importantes en tu armario, prefiere las de corte midi, que te aportarán un aire más jovial que las largas. Incluso puedes llevar algunas cortas si te gustan y sientes que te quedan bien.



Ponerte medias transparentes

Nos referimos a las que son de color beige y se asemejan al tono natural de la piel. Esta pieza te puede hacer lucir más grande de lo que eres. Según tu estilo y tu edad, puedes probar con una crema hidratante o con efecto de bronceado, o probar con medias de algún color lindo.



Foto: Pinterest



Lucir maquillaje recargado

La mayoría de expertos en maquillaje coincide al decir que a las mujeres maduras les luce mejor el maquillaje menos recargado. Las bases ligeras y los tonos suaves van a ser grandes aliados cuando queremos evitar sumar años. Puedes agregar, por supuesto, algunos toques de color y llevar unos labios rojos de vez en cuando, pero en ese caso maquilla tus ojos con tonos suaves.

