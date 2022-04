Para muchos amantes de la moda, unos de los recuerdos más tiernos de su niñez es la primera vez que estuvo frente a frente en el universo de Ágatha Ruiz de la Prada. No sabemos con exactitud la fecha o la hora en que las fashionistas chocaron con un mundo donde los colores, el rosa y los corazones se volvieron el único recurso iconográfico para poder señalar alguna pieza diseñada por el icono de la moda español, pero estamos 100% seguras de que para el día de hoy el nombre de la aristócrata española sigue siendo una referencia de estilo.

Hablar con Ágatha Ruiz de la Prada es comprender dos cosas: la primera, que el color negro no está invitado a esa fiesta, y la segunda es un poco más larga, pues Ágatha estuvo con sus prendas en el momento exacto para dejar de lado la España de la dictadura de Franco llenando de color a una ciudad como Madrid, la cual, esperaba con ansias dejar esa estela tan fuerte en su historia.

En el evento Breathless Fashion Show, celebrado en marzo en Cancún, De Última pudo hablar con esta diseñadora que ha logrado crear un universo al que nadie es indiferente, y que solo podría compararse a esos mundos que únicamente saben hacer Armani, Halston o el difunto Pierre Cardin.



Fotos: Édgar Silva



Ágatha Ruiz de la Prada: "El color es para todos sin importar la edad"

DÚ: Cuéntanos, Ágatha, ¿cómo te sientes al regresar a México?

Lo importante aquí es que es la primera vez que “cruzo el charco” y pongo un pie en América después de dos años. Había veces que yo vivía viajando fuera de España por trabajo y hasta iba un total de nueve veces a Nueva York, pero después de la pandemia y luego de presentar un desfile en el Fashion Week, realmente me siento en casa y fui recibida con mucho amor.

En este viaje me he dado cuenta de que todos hemos estado sobreviviendo una pandemia y realmente me ha dado mucha nostalgia regresar a México. Me encanta este país, creo, desde mi perspectiva personal, que entre más conozco México más lo disfruto.

DÚ: ¿Qué inspiró lo que presentaste en tu pasarela en el Breathless Fashion Show?

Cerca del año 2018 yo hacía alrededor de 74 desfiles y los presentaba en ciudades entre París, Milán, Madrid, Nueva York, y aunque la industria de la moda es todo un ciclo, me inspira la gente que se atreve a ser ella misma sin tapujos. Aquí en el Breathless (hotel donde fue el evento) he visto unos diseñadores argentinos que traen prendas llenas de volúmen muy bonitas. Eso me inspira para seguir creando, las personas originales, que no le tienen miedo al color y son ellas mismas, siempre inspiran.

Leer también: Breathless Fashion Show: tendencias de primavera que vimos en Cancún

DÚ: Desde tu punto de vista, ¿qué colores no pueden faltar en esta temporada?

Bueno, yo creo que ya hay una aceptación muy grande de la ropa colorida. El color es energía, es la vida y la energía positiva. Nosotros hemos tenido tantos problemas que abarcan espacios personales y como sociedad, que lo que menos me imaginaría es que alguien use algo en color negro.

Respecto a que si hay algún color que se pueda usar, sinceramente, espero que la gente use el que más le guste durante esta temporada y reconecte con esa alegría que tiene la ropa.

DÚ: Con todo lo que representó la pandemia y el ambiente triste que generó en el mundo, ¿cómo lograste mantener ese sello personal tan único que tienen tus piezas?

¡Yo nunca he dejado de trabajar y tampoco dejé de crear! Estuve trabajando en ordenar fotos, organizar los viajes de trabajo y los envíos, y, aunque trabajé de una manera 100% diferente, te das cuenta de que te hacen falta los desfiles y el trabajo físico.

Mi ropa le pone alegría a la gente y, aunque no lo creas, durante el 2020 vendí más prendas mías que en el 2021, pues el color transmite felicidad a todos y nos aleja de lo fúnebre que es el negro.

DÚ: Ágatha, tocaste un tema muy importante y es el color negro. En la ropa que diseñas y en tus licencias se evita de manera muy fuerte ese color, ¿nos puedes comentar el porqué de esa decisión?

Para mí el negro es la muerte, la tristeza y hasta la falta de originalidad; realmente siento que usar negro es portar un uniforme muy triste que no da libertad a que seas tú mismo. Hay personas que lo consideran un color elegante y hasta se convierte en una zona de confort, pero, ¡qué zona tan triste! Realmente no me gusta nada ese color.

DÚ: Cambiando un poco de tema, Ágatha, desde tu punto de vista como diseñadora, ¿crees que hay mucha diferencia en la forma que tú iniciaste tu negocio a las que existen actualmente?

¡Bastantes! Para empezar, el mundo no es el mismo actualmente. Han pasado bastantes cosas dentro y fuera de la industria de la moda que apostar por trazar un futuro en la moda puede resultar en algo contraproducente, porque nadie sabe cuál es ese “futuro”.

En España hemos tenido el cambio del presidente de Inditex, ya que ahora es Martha Ortega, hija de Amancio [Ortega], y hay algo muy interesante que dijo Martha al tomar la presidencia del grupo y cito: “Mi reto es hacer de una empresa que democratizó la moda, una empresa que haga moda sostenible”. Yo creo que es un reto muy grande y es ahí donde los nuevos diseñadores deben entrar para aportar con ideas frescas.

La gente ha visto que la naturaleza es fundamental para empezar un nuevo negocio y no solo como una materia prima, sino como algo que se tiene que respetar.

DÚ: ¿Para ti, qué significa el haber sido una marca fundamental de “La movida española” de los años ochenta?

¡Wow! (risas), fíjate que hay gente que ya no sabe lo que fue “la movida” en España, pero hace unas semanas, en plena rueda de prensa de la edición 75 de la Pasarela Cibeles, se hizo el comentario de que han participado cerca de 300 diseñadores y la que más veces se ha presentado soy yo.

Con eso, realmente me pongo a pensar en el tiempo que llevo metida en la industria de la moda, ya que es un camino muy largo. Estoy más que contenta con el resultado de mi historia y es genial saber que datos como el que tienes tú siguen vigentes en las personas.

DÚ: Ágatha, tú y tu marca se han dedicado de lleno a la industria de la moda. Han hecho ropa de cama, ropa de hogar, ropa para perro, prendas infantiles, veleros y hasta vajillas completas… ¿Hay algún objeto al que te falte ponerle ese estilo tan colorido que te representa?

Me he dado cuenta de que tengo un poco abandonadas mis licencias, pero también te cuento que estoy volviendo un poco a mis orígenes, ya que, antes de ser una gran empresa, fuimos un estudio de diseño.

También te cuento que he vendido mi tienda de Madrid, aunque yo no quería venderla, pero pasa siempre que cuando no quieres una cosa, sucede. Imagínate que uno quiere adelgazar y te invitan a miles de comidas al día. Te digo esto, porque aunque vendí la tienda, voy a reciclarme y seré mucho mejor de lo que soy hoy.

Al regresar a mis orígenes, me permito a mí y a la empresa renovarnos para darle al público más, pues aún hay Ágatha Ruiz de la Prada para rato.

DÚ: ¿Cómo es el cliente ideal de Ágatha Ruiz de la Prada?

¡Hombre! A mí me encanta que mis clientes siempre apuesten por el color y que se sientan seguros de lo que usan. No importa si son mujeres, hombres o niños. Quiero que se expresen y sean ellos mismos.

DÚ: ¿Crees que la moda cambia de manera radical entre México y España o la moda es muy universal?

¡Cambia totalmente! Desde mi punto de vista, México es uno de los países que mejor domina la paleta de color.

Yo me siento tan bien cuando vengo a México porque todo es una foto, lo que nunca voy a entender son países que son tristes a la hora de vestir. En Chile todo es gris y parece una cosa del siglo pasado, pero la primera vez que vine a México me acosté reventada.

La casa del arquitecto Luis Barragán, las fiestas que tienen y esas prendas llenas de volumen yo las amo, es como una conexión especial que siento y respeto profundamente.

DÚ: ¿Cuáles son las prendas que no deben faltar en un armario?

Voy a ser realista, aquellas que no pasan de moda y que son atemporales. Traigo una falda de tubo que tiene aproximadamente 20 años y la he combinado con esta playera, dime tú si no es un look que verías actualmente.

Si la gente tiene que hacer un gasto, que sea en ropa que sepan que jamás pasará de moda.

DÚ: Si tu vida fuera un color, ¿cuál sería?

¡Definitivamente es el rosa mexicano! Mira que todas las veces que he venido a México me pregunto por qué no usan ese color tan bello. Realmente te lo digo a ti y se lo he dicho al mundo, el rosa mexicano es hermoso. Ahora que si tú llegas a mi estudio, lo verás pintado de rosa y naranja.

DÚ: Cambiando un poco de tema y hablando un poco del futuro… Luego de un break mundial de dos años en las semanas de la moda y que todo se mudó a plataformas enteramente digitales, ¿cuál crees que es el ritmo que debe seguir la moda?

Yo la verdad no tengo ni idea de lo que puede pasar y sí algo aprendimos es que debemos vivir nuestros tiempos para poder disfrutar nuestras propias victorias, a nuestros seres queridos y, sobre todo, entender que lo importante es la salud de todos nosotros.

En el mundo que vivimos actualmente, con la guerra en Ucrania, el salir de una pandemia nos enseñó a hacer planes futuros que se pueden perder en un segundo.

DÚ: ¿Qué opinas de la moda sin género?

Que es la gran tendencia y no debemos mirar atrás. El maquillaje, los tacones y la ropa realmente no tienen género. Nunca entenderé en qué momento los hombres dejaron de adornarse como las mujeres si por ellos existen los tacones.

Fíjate que es lo más interesante que está pasando en la moda. En mis últimos desfiles tuve varios travestis entre los modelos y fue hermoso, al grado de que estaba emocionada, fue impresionante que la gente lo acogiera de manera tan natural, pues eso nos enseña que el camino de la tolerancia es algo que debemos tomar ya mismo.

DÚ: ¿Qué significa para ti que las nuevas generaciones sigan aspirando a usar tus prendas?

Para mí es muy impresionante porque hay niñas que me regalan dibujos. En España hay veces que les dicen “dibuja un árbol” y los niños dibujan el árbol, luego les dicen “dibuja un traje de Ágatha Ruiz de la Prada” y los niños se ponen a colorear para sacar ese lado tan creativo que tienen.

He visto niñas que lloran por un traje que yo diseñé, pero nunca he visto adultas llorando por una razón similar. Cuando somos niños queremos crecer y de adultos, buscamos esa parte que nos hizo vibrar cuando éramos más chicos, y es ahí donde entro yo y mis prendas.

Me gusta ver que la gente se “agathize” con mi ropa, pero me gusta más el hecho de que sigan recordando que el color es para todos sin importar la edad.

DÚ: Aparte del color, ¿qué es lo que te inspira a seguir creando y no detenerte?

Es que yo me voy a morir creando, no se me ocurre otra forma de vivir. Me he adaptado al mundo que ha ido cambiando y es bonito ir actualizándose con el tiempo.



DÚ: Ya para terminar esta increíble plática contigo, ¿cuál es el consejo que le darías a todos los diseñadores emergentes que vienen empezando en el mundo de la moda?

Yo creo que es que te tiene que gustar mucho lo que haces, te tienes que divertir y sobre todo ser alguien constante. Hemos aprendido a no hacer planes y aunque suena algo medio romántico, la pandemia nos enseñó a que dejemos de planear a futuro para poder disfrutar el presente.

Leer también: Bolsos para lucir en primavera que cuestan menos de 700 pesos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters