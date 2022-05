En la moda mexicana nada se encuentra escrito y eso es algo bueno, porque siempre podemos conocer talentos que te sorprenden con su trabajo o, simplemente, te dejan con la boca abierta gracias a las historias que existen detrás de su emprendimientos y firmas.

Con este panorama en la mesa, podemos comprender la historia de Jasive Fernández y el esfuerzo que ha hecho para dejar una huella bastante particular en la moda mexicana. Fernández nos hace pensar fuera de la caja y abandonar la idea que tenemos de la moda para ser un comprador más lógico a la hora de consumir prendas y veamos lo atemporal como una inversión a largo plazo.



Foto: Jasive Fernández

Alejada de los vicios que la industria de la moda puede generar al diseñar y proponer “nuevas reglas a la hora de vestir”, Jasive sabe que la elegancia, la feminidad y las prendas todo terreno viven en un buen armario, pues son las piezas clave para elevar nuestro estilo a la hora de vestir.

De Última tuvo la oportunidad de hablar con Fernández en la inauguración de su showroom, que se ubica en la antigua casa de Lomas de Chapultepec que perteneció a la actriz Irma Serrano. Así que no dejes de leer, pues seguro aquí encuentras la señal que necesitas para aportar y tener prendas duraderas que se traducen en recuerdos de una mediateca personal e intransferible.



Jasive Fernández habla de su nuevo showroom en CDMX

La antigua casa de Irma Serrano ha sido un lugar lleno de misterios, rodeado de lujo y decorado con piezas que hasta el día de hoy son parte de la historia de México. Desde tu punto de vista como diseñadora, ¿cómo te sientes al abrir un showroom lleno de tus prendas en ese lugar?

Bueno, este concepto yo lo conocí en Europa, pues una de nuestras marcas se encuentra en un lugar similar. Busqué un lugar emblemático para todos y lo que hoy conocemos como Casa Serrano es un espacio que cumple todas mis expectativas.

El showroom es híbrido, puedes comprar de manera física y en línea, pero también es un punto de encuentro donde además de probarte las piezas de cada una de mis líneas, el método de pago también se adapta al modelo híbrido, pues puedes pagar tanto en el showroom como en línea.

Aquí vives una experiencia única donde encuentras todo para ser tratada como una reina. Hay un spa, un salón de belleza y una clínica donde puedes consultar cualquier arreglo estético que estés pensando en realizarte. Estoy muy emocionada y contenta porque escribo un nuevo capítulo en mi carrera y en mi firma.

Algo que destaca en tu nuevo showroom son las prendas muy femeninas. ¿Podrías platicarnos un poco sobre las piezas que albergas en este recinto?

Yo estoy inspirada 100% en el poder de la feminidad y estoy utilizando mis tejidos básicos como la seda, los encajes, las perlas y la organza. Mantengo prendas como los maxi pantalones, las blusas con escarolas, también se mantienen los corbatines como un accesorio que resalta las prendas para que estas tengan movimiento y una dosis de drama.

Por el momento se exhiben piezas de la colección “Sinfonía” (colección que viajó con Jasive a Dubái y fue presentada en Dubai Fashion México), pero también se encuentra parte de mi colección Alta Costura. Otras de las prendas que también podrás ver aquí son las pijamas unisex, que son todo un éxito en ventas, y hay piezas que hasta el momento nadie ha visto, pero que también tienen un espacio en el showroom.



Fotos: Jasive Fernández

¿En este showroom conviven ampliamente las tres líneas que manejas?

¡Totalmente ! Realmente no me interesa poner reglas a la hora de vestir, porque la idea de la moda no es parecer que sigues ciegamente las “órdenes” de alguien. La moda y mis tres líneas van más allá de imponer un estilo, pues la idea es que uses tu propio conocimiento o “modateca” para que puedas combinar cada una de las piezas.

Las piezas que ves aquí pueden mezclarse perfectamente. Puedes usar un pijama unisex con un cinturón y se verá muy bien, un vestido de Alta Costura con un corbatín le da esa dosis de drama que ciertas prendas requieren.

Creo fielmente que las personas siempre tienen un estilo personal que cuidan y pulen durante años, y las piezas de este nuevo showroom son ideales para todas las que ven en su armario una inversión.

¿Cómo defines el concepto de “modateca”?

Aunque los diseños de la firma representan quien soy yo, la idea es que cuando uses una prenda de Jasive Fernández no se diga “quién es Jasive”, sino que la prenda que uses diga quién eres tú.

Para poder reflejar quién eres tú en un diseño, se debe tener claro el estilo que te define y las prendas con las que te sientes cómodo. Es aquí donde entra el concepto de “modateca”. La palabra “modateca” la podemos definir como una biblioteca de moda que vas acumulando de manera inconsciente en tu memoria y que va definida por el entorno familiar, tu origen, aspiraciones, amigos, viajes, vivencias, gustos musicales, tu profesión o tus hobbies.

Todo esto que te acabo de enlistar entra en la “modateca” que define a cada uno de nosotros y debemos aprender a conocer nuestra propia historia para identificar las prendas que mejor nos quedan o con las que nos sentimos la mejor versión de nosotros, y que elegimos a la hora de comprar o agregar piezas a nuestros armarios. Cada uno tiene una historia que contar y, muchas veces, la ropa es parte de ello.

Las “modatecas” siempre evolucionan y es un registro de nosotros mismos para ver cómo cambiamos a lo largo de los años.



Fotos: Jasive Fernández

Basados en el concepto de modateca, si nosotros estuviéramos en tu armario en este momento, ¿cuáles son las prendas que definen tu propia “modateca”?

Yo siempre les digo que, además de volver a ver sus recuerdos, vean nuevamente sus fotografías, pues ese es un registro físico de las prendas que hemos usado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, viendo mis fotos, en las piezas que yo usaba, siempre había lo siguiente: encaje, perlas y algo que realmente siempre estaba presente es una pieza color verde.

Las prendas que han marcado son las camisas blancas, los pantalones negros y todo lo que tenga encaje o perlas. Definitivamente, se pueden lograr combinaciones que van de lo casual o lo informal, y otra cosa que es importante en mi modateca es el amor que tengo hacia las prendas hechas por la diseñadora venezolana Carolina Herrera.

Desde tu perspectiva personal, ¿cómo aconsejarías a alguien que apenas va comenzando a surtir su propia modateca?

Tiene que voltear a ver su propia historia y voltear a su clóset, pues muchos de nosotros guardamos las prendas que usamos en algún momento especial de nuestra vida. Otro punto que yo le preguntaría es “¿a qué te dedicas?”, pues de ahí podemos partir para que esa persona pueda tener un armario funcional y práctico para su día a día, en esto, pues, podríamos platicar sobre con quién se reúne, cómo disfruta el día y qué le gusta.

Siempre que me preguntan por un consejo yo les digo que inviertan en moda y no gasten en moda, pues creo mucho en piezas y accesorios básicos, además de ser algo que puedes combinar sin tanto complejo, son objetos que a la larga nos ayudan a tener un buen armario de fondo.

Mira, vamos a poner un ejemplo con un vestido. Si tú quieres un look muy formal con un vestido le pones unas zapatillas y si es algo en jardín van unas sandalias de tiras, pero en caso de que busques algo muy casual, puedes usar un vestido con unos sneakers y una denim jacket.

Realmente los vestidos son prendas que te sacan de un apuro. Le puedes poner un blazer, una biker jacket, un fular de seda… ¡Hay tantas opciones y nos cerramos a lo más común! Si por mí fuera, el mejor consejo que les puedo regalar es invertir en un vestido.



Foto: Jasive Fernández

