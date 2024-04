Sarah Lee y Christine Chang se conocieron en Corea del Sur, se convirtieron en grandes amigas y el destino las llevó a trabajar juntas en L'Oréal. Ambas, amantes de la cosmética y seguidoras de la K-Beauty, comenzaron a jugar con la idea de crear su propia firma enfocada en el cuidado de la piel.

Querían una marca que fuera accesible, que brindara los beneficios del skincare coreano, con fórmulas cuidadas y clínicamente comprobadas. De ahí, nació Glow Recipe, una de las firmas de belleza más buscadas en los últimos tiempos por sus fórmulas que ayudan a tener una piel sana y cargada de luminosidad.

Ahora, podrás disfrutar sus productos en Sephora México. Para la celebración de la llegada de esta línea al país, estuvo presente su cocreadora Sarah Lee, con quien conversamos en una entrevista.

Sarah Lee, fundadora de Glow Recipe. Foto: Especial

¿Por qué eligieron el uso de las frutas en sus productos?

El uso de las mascarillas naturales y el cuidado de la piel es algo que vive en el ADN de nuestra marca. Personalmente, es algo que ha estado ligado a mí desde muy pequeña, pues crecí viendo a mi abuela cuidando de mí y de ciertas erupciones que yo tenía en la piel, provocadas por el calor, las cuales me trató con una solución de sandía. Al ver el resultado, me sorprendí mucho y me quedé viendo mi piel por horas.

Los componentes químicos de las frutas son ingredientes que la naturaleza nos ofrece para el cuidado de la piel, nos ayudan a dejar de lado el testeo con animales (práctica que no va con los valores de la marca) y nos permite dar un plus en las fórmulas para que cualquier persona que se inicie en el mundo del skincare pueda tener al alcance productos fáciles de usar que aportan nutrientes únicos.

¿Crees que las frutas son beneficiosas por sí solas o necesitan la intervención de ingredientes de laboratorio para potenciar sus beneficios?

Creemos firmemente que son increíbles por sí solas; pero cuando hacen la dupla perfecta con la cosmetología y las fórmulas de laboratorio, se crea una sinergia entre los químicos naturales y las fórmulas conocidas que nos ayudan a lograr un producto probado de manera profesional.

Pasamos mucho tiempo investigando para ofrecer una marca que se aleje de la crueldad animal y que se aleje de las fórmulas definidas para la edad. Hoy en día, tenemos fórmulas que nos ayudan a tener una piel luminosa, hidratada y tersa.

Al ser una firma de belleza coreana, ¿qué las diferencia del resto?

Somos una marca que no hace clasificadores y dejamos de lado los productos enfocados para la edad. Nuestra prioridad es que Glow Recipe sea una marca a la que todos se puedan acercar sin ningún tipo de sesgo, que se deje de lado el “este producto es para ti que tienes 20 o 50 años”.

Nuestras fórmulas son universales, están enfocadas en la hidratación y en que tu piel tenga ese cambio increíble que se consigue con unas buenas vacaciones.

Nuestro producto estrella es la Watermelon Glow AHA Night Treatment que, además de exfoliar suavemente la piel, permite que tu rostro tenga esa luminosidad que vas perdiendo con el paso del tiempo y las actividades diarias.

Otro de nuestros diferenciadores es que escuchamos a nuestro público, vemos por ellos y entendemos que Glow Recipe es una marca totalmente humana donde se ha creado una comunidad de personas que prioriza el cuidado de la piel.

"Nuestro producto estrella es la Watermelon Glow AHA Night Treatment", dice Sarah Lee. Foto: Especial

En 2015 participaron en Shark Tank. ¿Cuál fue la mejor lección que aprendiste de esa experiencia? ¿Les ayudó a llegar a donde están hoy?

Shark Tank le dio una gran visibilidad a nuestra marca. En ese momento éramos una empresa muy pequeña que venía despegando y, aunque al final el trato no llegó a concretarse en ese momento, 10 millones de personas estaban viendo productos de belleza inspirados en el cuidado de la piel que se hace en Corea del Sur. ¡Fue algo increíble!

Recibimos ofertas, vimos que nuestro negocio valía y que tenía un futuro. Por eso mismo, Christine y yo estamos muy agradecidas, porque fue el primer contacto que nuestra marca tuvo con el público y permitió despertar el interés que los consumidores tenían en el skincare coreano.

Nuestro paso por Shark Tank nos abrió las puertas a tener la marca que actualmente presentamos y nos ayudó a llegar al punto donde nos encontramos hoy.

Cuéntanos sobre los esfuerzos sociales de tu marca, como donaciones a fundaciones o el mentoring de pequeñas empresas propias, o estudiantes que buscan hacer carrera en el sector de la belleza

Estamos enfocados de cierta manera en que Glow Recipe retribuya a la sociedad, y lo hacemos dando trabajo a la generación más joven para que tengan en mente que hay un futuro para ellos, que hay prestaciones justas y los ayudamos a que el mundo laboral les genere una confianza para que empiecen a crear una carrera dentro o fuera de la industria.

A las pequeñas empresas que vienen empezando, les compartimos nuestra experiencia y lo que nos ayudó a crecer en la industria porque, en algún momento, nosotros éramos una pequeña empresa que estaba buscando la manera de crear comunidad y crear un negocio. Hasta el momento, hemos dado tres ponencias y mentorías donde explicamos los pasos que nos han funcionado para animar a otros a que hagan una empresa sólida.

Dentro de Glow Recipe la diversidad es algo muy importante, dejamos de lado las etiquetas de la orientación sexual, la nacionalidad y la edad, porque todos aprendemos de todos al trabajar en equipo y nos interesa que los mismos valores los aprenda todo el equipo que hace posible el funcionamiento de marca.

¿Cuál es tu producto Glow Recipe favorito? Sin el que no puedes vivir

Definitivamente es el Watermelon Glow AHA Night Treatment lo uso para todo, es un tratamiento que exfolia, hidrata y cuida la luminosidad de tu piel. Es nuestro producto más vendido y goza de mucha popularidad.

Su fórmula te permite restaurar la piel durante la noche y reafirma las zonas que van perdiendo firmeza con el paso de los años. Siempre lo cargo en mi bolsa y me ayuda a mantener una piel increíble.

En tus redes sociales compartes increíbles tips para el cuidado de la piel. ¿Puedes compartir con nosotros tres consejos básicos de Glow Recipe para el cuidado de la piel durante el verano?

El primero y el más importante es que no debes tallar la piel de tu rostro. Siempre debes tratarla con cariño y frotarla con suavidad. De esta forma evitarás heridas en la dermis y dejarás que las fórmulas actúen de forma eficaz.

El segundo es que apliques los productos en capas, por pasos y con calma, que encuentres un momento del día para que tu rutina de belleza y tú sean uno mismo. Esto puede ser el escape perfecto a la vida diaria, un momento para consentirte y relajarte.

El tercero es que apuestes por lavar tu rostro dos veces al día.

¿Qué esperas de la llegada de Glow Recipe a Sephora México? ¿Todos los productos de la firma estarán disponibles?

Glow Recipe es una marca que hará una combinación perfecta con la cultura mexicana, pues también tienen una rica herencia de mascarillas naturales y consejos milenarios para preservar desde la apariencia del pelo hasta el cuidado de la piel.

Estamos muy emocionados de que Sephora México nos abra las puertas a un nuevo mercado que busca productos libres de crueldad animal, aptos para todo público, y de que empezaremos a crear una comunidad de amantes de la belleza en México.

Toda la línea se encuentra disponible en espacios físicos y en web. Así que esperamos con ansia el amor y los tips de los compradores mexicanos.

Muchas mujeres, jóvenes, madres y emprendedores se inspiran en tu éxito. ¿Qué puedes decirles sobre el emprendimiento en la industria de la belleza? ¿Existe un secreto para el éxito?

No hay un secreto para el éxito, pero la constancia en lo que estás haciendo y en lo que te enfocas es primordial. En este camino me he encontrado con tantas personas que han recibido Glow Recipe con amor y con mucho profesionalismo.

Me han escrito personas sobre el resultado de los productos y lo que estos les inspiran. Estoy muy contenta de contribuir con las personas y animarlas a que por medio de la belleza saquen su mejor versión.

Si me pusiera a pensar en el secreto del éxito, siento desde dentro que es la constancia, el creer en ti y que lo que haces siempre suma para crear algo que deje huella en los demás.

