El Festival de Venecia celebra su 79° edición entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre, así que aún no concluye y promete seguir deleitándonos con alta moda y tendencias.

Hemos visto muchos looks preciosos y esta vez queremos referirnos a un clásico de todos los tiempos: el vestido negro. Una prenda que transmite elegancia y sofisticación, especialmente cuando se lleva largo y con juegos de texturas que brillan o develan un poco de piel.

En la Mostra, que se lleva a cabo en el Palacio del Cine de Venecia, se han dejado ver diferentes celebridades como Cate Blanchett (53 años) y Julianne Moore (61) en trajes de negro, que nos inspiran a romper un poco con la idea de que deberíamos descartar ese color cuando llegamos a la madurez. Florence Pugh, Sydney Sweeney y Georgina Rodríguez también se encuentran entre las personalidades que eligieron este tono para dejar huella a su paso por la alfombra roja.

Veamos los cortes, escotes y texturas que elevaron el tradicional vestido negro en este evento, para tener inspiración de sobra en ocasiones muy elegantes durante los últimos meses del año.



Foto: AP



Julianne Moore

La actriz Julianne Moore es la presidenta del jurado del festival y ha elegido el negro para varios de sus atuendos hasta ahora. El vestido que usó para asistir a la premiere de “Tár”, protagonizada por Cate Blanchett, es uno de los más elegantes que hemos visto durante el evento, es de la colección otoño-invierno 2022 de Armani Privé y destaca por su escote profundo, que añade sensualidad al look, además de confirmar que no hay edad para lucir este tipo de diseños si nos quedan bien y nos sentimos bien llevándolos. También son perfectos el corte de sirena y la textura de terciopelo. Moore llevó joyas de Cartier.



Foto: EFE



Florence Pugh

En medio de la polémica que rodea el estreno de la película “Don’t Worry Darling" y ante la expectativa de si Florence Pugh asistiría o no al evento, la actriz se presentó en el estreno del filme. Eligió un vestido de tul de Valentino The Beginning Collection, diseñado por Pierpaolo Piccioli, con hermosos detalles bordados plateados, escote off the shoulders y volumen en mangas y falda. Con este diseño confirma que las transparencias con un toque de brillo se mantendrán los próximos meses.



Foto: EFE



Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo, se ha ganado un lugar como icono de estilo. Decidió llevar un vestido midi al estreno de “Tár”, la prenda es de textura satinada, tiene cuello halter, escote en la espalda y gran abertura en la pierna. Es de la firma Genny, de la cual es imagen. Complementó con mules y joyería de Pasquale Bruni, entre las piezas, la gargantilla se robó toda la atención, con brazalete a juego.



Foto: EFE

Sydney Sweeney

Uno de los rostros más emblemáticos de Euphoria dio un impulso único al uso de los moños XL en atuendos elegantes. Sydney Sweeney se presentó en el estreno de “Bones and All”, dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Timothée Chalamet, con un vestido columna de Armani Privé, con un espectacular lazo XL incorporado en el escote halter. Añadió un moño como accesorio de pelo, para seguir en sintonía, y joyas en tono plateado.



Foto: Instagram @sydney_sweeney



Irina Shayk

A inicio del año la gran Victoria Beckham confirmó que el "slip dress" sería uno de los que más se llevarían en la temporada primavera-verano. Es una prenda atemporal que no anuncia su renuncia y que seguiremos luciendo con toda la elegancia que se expresan en su minimalismo. La supermodelo Irina Shayk llevó un vestido lencero negro a la Mostra, a la premiere de "L'Immensità", filme donde actúa Penélope Cruz. ¿El detalle único? La cola del traje. El vestido es de la firma italiana Pinko y las (pocas) joyas de Pomellato.



Foto: AP



Cate Blanchett

Aunque no se trate de un vestido en sí, no podemos dejar de incluir el look total black con el que Cate Blanchett, alabada protagonista de "Tár", se robó las miradas a su paso por la alfombra roja del Festival de Venecia, conformado por un pantalón acampanado y un corset como ninguno, con un arreglo floral en el busto.



Foto: EFE

La creación en terciopelo no podía ser sino de Schiaparelli, una firma que sabe cómo llevar toques extravagantes con máxima elegancia. De la colección de Alta Costura otoño-invierno 2022/2023 del diseñador Daniel Roseberry. Complementó con plataformas, joyas de Louis Vuitton: un par de anillos en una mano y uno solo en la otra, y aretes pequeños de forma circular.



En breve

-Para lucir elegantes: satín, terciopelo, tul.

-Sí al vestido lencero.

-Sí al corset.

-Sí a las transparencias.

-Para looks románticos: moños.

-En calzado, varias usaron plataformas.

-La joya que destca, el brazalete.

