La actriz Salma Hayek es una de las artistas latinas más talentosas y hermosas de Hollywood, quien constantemente comparte con sus 21 millones de seguidores en Instagram imágenes de su vida, donde podemos ver sus outfits y beauty looks, tanto del día a día como aquellos con los que asiste a eventos importantes.

Siempre luce increíble, incluso cuando decide mostrarse al natural, sin maquillaje o con sus canas incipientes, motivándonos a ser esa mujer que se siente bien consigo misma, con balance, a cualquier edad, tanto con maquillaje como sin él. Entre las fotos que ha compartido se encuentran varias en las que posa en traje de baño y donde mejor se puede apreciar su figura.



Foto: Instagram @salmahayek

Pero, ¿cuál es el truco de alimentación de Salma Hayek para mantenerse en forma a sus 55 años? Ha confesado que no es amante de las dietas restrictivas ni de la práctica de ejercicio, pero sí tiene un tip específico sobre su régimen alimentario que le funciona.



Foto: Instagram @salmahayek



Salma Hayek dice no a las dietas y sí a los jugos naturales

La actriz de Eternals expresó en la web de unos jugos orgánicos que fundó hace unos años que no le gusta hacer dieta. Algunos medios de comunicación refieren que mantiene una alimentación balanceada y nutritiva, pero también se da el permiso de disfrutar algunos alimentos que le encantan y podrían no ser tan saludables, porque no está de acuerdo con hacer dietas restrictivas.



Foto: Instagram @salmahayek

La veracruzana también confesó que cuando se siente estresada puede buscar consuelo en la comida, una situación con la que muchas mujeres se pueden sentir identificadas. Por esa razón, la actriz tiene un truco de alimentación que incorpora en su régimen ocasionalmente y se trata de una dieta de jugos naturales durante pocos días para desintoxicar el organismo, con frutas y vegetales. Como le gusta comer, es su manera de darle al cuerpo descanso de vez en cuando.



Foto: Instagram @juicegeneration

Leer también: ¿Tinte casero para cubrir las canas?, te decimos cómo hacerlo y usarlo

Asegura que después de hacer esta limpieza con jugos se siente más motivada a comer de manera sana conscientemente y no por una causa emocional. “La limpieza es como mi meditación. Me hace detenerme, concentrarme y pensar en lo que estoy poniendo en mi cuerpo. Me comprometo con mi salud y presiono el botón de reinicio”, se lee en la citada web.

Cabe aclarar que antes de seguir este, o cualquier otro consejo de alimentación, las personas deben consultar a su médico o nutriólogo si es favorable en su caso y cómo hacerlo. Además de recordar que nada va a sustituir una alimentación balanceada para mantener el cuerpo en forma, pero también saludable.



La actividad física de Salma Hayek

La actriz mexicana declaró hace algún tiempo a la revista People que no tiene tiempo para hacer ejercicio y que rara vez pisa un gimnasio. Pero realiza otro tipo de actividad física como yoga restaurativo, que la ayuda a tonificar sus músculos sin tensión. Además, también ha llegado a decir que pasear a sus perros es una forma de entrenamiento, el cual creemos que también puede llegar a ser muy relajante y divertido.

Leer también: El atrevido minivestido de novia de Kourtney Kardashian

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters