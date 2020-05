Estamos seguras que ya no sabes ni qué ponerte. Has intentado todo: combinar lo incombinable y hacer todo lo necesario para sentirte cómoda en casa. Estás harta de la pijama. Y no es para menos, todo este tiempo que hemos estado confinadas nos hemos dado cuenta que el estilo queda de lado y la comodidad realmente es la principal prioridad al estar en casa. En el armario quedaron las zapatillas y hoy sacamos nuestras flats para tener algo decente.

Si eres de las que trabaja desde casa, estamos seguras que ya no sabes ni cómo combinar esa blusa con tu pijama y viceversa. Pero, si te dijéramos que existe algo mejor que la pijama para estar en casa y que, además, te va a motivar hacer ejercicio ¿nos creerías? ¡Por supuesto! Estas semanas que hemos estado en casa nos dimos cuenta que muchas famosas han optado por usar leggings como una prenda básica en casa y la mejor prueba de ello es la cantante Jennifer López, quien, a lo largo de estos meses ha compartido su estilo sport y que hoy para bien nos ayuda a salvar nuestro look.

Y es que los leggings, además de ser súper cómodos, son la prenda que no se ve desaliñada y que va con la mayoría de los looks. Y prueba de esto es Jennifer Lopez, quien siempre está dispuesta a deslumbrar debido a su estilo desenfadado. Aunque el usar leggings es algo que en la normalidad solo lo dejamos exclusivamente a la actividad física, ahora es el momento para llevarla y poder disfrutar de su comodidad.

Encuentra el tuyo y combínalo con una playera estampada o, si tienes alguna junta combina con una blusa o vestido, seguro que nadie notará la diferencia. Además, llevarlos en casa te hará sentir que llevas puesta otra cosa que una pijama y créenos en estos momentos sentir eso es bastante bueno para nuestra estabilidad mental.

