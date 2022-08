El trench coat: Elegancia a prueba de agua

Creado para proteger a los militares de la lluvia durante la guerra, el trench coat ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de elegancia. Cada temporada, reconocidos diseñadores y firmas de moda reinventan esta pieza mediante un abanico de colores, texturas, siluetas y detalles para mantenerla vigente en el guardarropa.

Los estilos para este verano (que seguramente continuarán en tendencia para el otoño) se caracterizan por cortes tanto extragrandes como de aire romántico, por confeccionarse con lujosos materiales como la piel, así como por adoptar una estética más urbana.

Aquí te decimos cómo llevar la prenda consentida de las celebridades y figuras de la realeza.



El clásico

Al pensar en un trench coat, es inevitable que venga a la mente el icónico modelo de Burberry: confeccionado con gabardina, de color kaki, con hombreras, botonadura al frente, cinturón ancho, protector en la espalda para la lluvia y una abertura en la parte posterior para garantizar el libre movimiento.

Tanto su corte recto como su tonalidad discreta lo convierten en una pieza básica del guardarropa, la cual puede llevarse durante las tardes lluviosas de verano, así como en los meses fríos. Su practicidad permite mezclarlo con camisas, jerseys, sudaderas, cuellos de tortuga, vestidos, pantalones o faldas.

“Lo que vuelve genial al trench coat es que puedes combinarlo con todo, desde prendas formales hasta con unos jeans y camiseta. Es una de esas piezas que puedes adaptar a cualquier entorno en el que estés”, señalaba sobre este diseño Christopher Bailey, exdirector creativo de la firma británica durante más de 17 años.

Esta temporada, puedes combinarlo con un vestido de coctel o de estilo camisero (solo asegúrate de que el abrigo sea más largo que la prenda debajo), o bien, con unos pantalones rectos y una camisa blanca para ir al trabajo. Además del clásico kaki, hay opción de elegirlo en negro o azul marino.



Foto: Burberry



El acolchado

Para quienes buscan una pieza más abrigadora, pero que sea igualmente ligera y proteja de la lluvia, un modelo acolchado es la solución. Este estilo mezcla el corte regular de la prenda con el espíritu de una puffer jacket, lo que da como resultado un diseño urbano, práctico y moderno.

De Uniqlo a Burberry, pasando por Theory y Armani Exchange, las propuestas para este verano se pintan de colores discretos, como beige, negro, gris, navy y verde militar. De esta manera, no tendrás que batallar cada día por armar un look que le combine, ya que su versatilidad está garantizada.

Toma en cuenta que, debido al acolchado, este modelo aporta volumen a la figura, por lo que debes tener precaución al usarlo. No obstante, si lo eliges con un cierre frontal y cinturón, podrás estilizar la silueta y crear un efecto de reloj de arena, el cual favorece tanto a los cuerpos gorditos como delgados.

Acompañado de unas botas de estilo militar y un pantalón cargo, consigues un look práctico para salir a caminar por la tarde o, incluso, para llevar a un viaje. Dado su aire casual, también puedes mezclarlo con unos pants deportivos y sudadera, sobre todo en esos días nublados que quieres sentirte cómoda.



Foto: Asos



El de piel

Aun cuando esta pieza continúa siendo la favorita para protegerse de la lluvia, su uso se ha extendido más allá de dicha función. Ahora se presentan modelos confeccionados con fina piel que, si bien dan abrigo cuando baja la temperatura, no es conveniente mojarlos para evitar dañar su material.

La casa francesa Chloé, al mando de la creadora Gabriela Hearst, propone para este verano un modelo que mezcla piel de becerro con mangas de mezclilla. El arriesgado diseño resulta perfecto para lucir en eventos formales, tanto de día como de noche, así como para complementar el look de oficina.

Si bien las tendencias se inclinan sobre todo por modelos en negros góticos, hay opciones en tonos bronceados de estilo retro, como sugiere Max Mara, que aseguran su permanencia en el clóset durante varias temporadas. De igual manera, se presentan tonalidades empolvadas, como azul grisáceo, para darle un acento femenino.

Esta versión elaborada con piel no es un mero capricho de las firmas de moda, ya que este material tendrá gran eco también en las colecciones de otoño/invierno de Versace, Céline y Louis Vuitton, principalmente en trajes sastre, faldas cortas, pantalones de inspiración biker, blusas estructuradas, chamarras y, por supuesto, abrigos.



Foto: Massimo Dutti

Leer también: Descubre cuál jumpsuit elegir según tu tipo de cuerpo



El oversize

De Gap a Balenciaga, los cortes extragrandes se imponen durante esta temporada en una variedad de prendas, incluida la gabardina. No obstante, debes elegirla con mucho esmero para que no parezca que se la arrebataste a alguien en la calle, pues el riesgo de verte desaliñada es alto.

Lo primero que debes revisar es el largo de la pieza. Si eres de baja estatura, procura que no rebase la media pierna; mientras que las mujeres altas pueden buscar un modelo que llegue al tobillo. Toma en cuenta que las mangas delatan inmediatamente cuando algo no es de tu talla, por lo que no es conveniente que sobrepase la muñeca.

Ahora bien, los hombros del abrigo deben terminar un poco más abajo de los tuyos, y no dudes en buscar unas mangas con volumen. La caída de la pieza debe ser recta y más amplia de lo usual para darte libertad de movimiento, así como para no romper con la estética oversize.

Los colores neutros, como blanco, beige y gris, resultan una buena opción para sumarte a esta tendencia, aunque también puedes inclinarte por un diseño en rojo, azul cielo o amarillo, así como por algún estampado a cuadros. Elige entre unos loafers o botines con agujetas para acentuar su aire desenfadado.



Foto: Jodefine HJ x NA-KD



Con falda

La versión más femenina del trench coat cuenta con una falda acampanada, botonadura cruzada y solapas grandes. Firmas como Bottega Veneta modernizan la gabardina a través de una silueta romántica, preferida por figuras de la realeza como Letizia Ortiz y Kate Middleton.

En varias ocasiones, la reina de España ha apostado por este corte de abrigo, ya sea con un vestido de caída recta debajo o un conjunto de blusa de cuello redondo con falda lápiz, ambos acompañados de zapatillas. Además de verse elegante, luce muy cómoda en los eventos casuales que acude.

La duquesa de Cambridge, por otro lado, se ha dejado ver con sofisticados diseños que constan de faldas tableadas, bolsillos laterales y botonadura en color dorado. La británica suele apostar por total looks en azul marino o verde, que complementa con medias, guantes y sombrero. Aunque también apuesta por diseños clásicos en color beige, sobre todo por abrigos con vuelos en la falda.

Naomi Campbell se inclina, asimismo, por este tipo de prenda, solo que opta por mezclarla con sandalias de tiras y tacón de aguja. Para no romper con la feminidad de la pieza, elige preferentemente vestidos o faldas (tanto cortos como largos) y evita combinarla con pantalones o jeans, así como con sneakers.



Foto: Shein

Leer también: Mercedes-Benz Fashion Week celebrará la moda mexicana en Oaxaca

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters