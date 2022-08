El regreso de Benito Santos a las pasarelas presenciales

Cuando inició el 2022, la verdad, perdimos toda esperanza de regresar a las pasarelas de forma presencial y esto se lo debemos a la variante Ómicron, de la SARS-CoV-2 (Covid 19), enfermedad que ha tenido varias mutaciones desde 2020 y fue un dolor de cabeza para todo el globo terráqueo.

Si nos ponemos a recapitular lo difícil que ha sido para la industria de la moda recuperar los números que tenía en sus niveles pre-pandemia, la verdad nunca acabaríamos, pero al final del día lo que nos queda es comenzar a ver con optimismo que en este 2022 las cosas han regresado a esa normalidad que estábamos acostumbrados a vivir en el ya lejano 2019.

Algo que los amantes de la moda esperamos con locura fue la vuelta de las pasarelas presenciales tal y como las conocíamos. Dicho sueño se cumplió en abril con el regreso de Benito Santos con una colección otoño-invierno donde la geometría se perfiló como la protagonista de la próxima temporada.

Con Santos nuevamente en las pasarelas presenciales, y previo a que cumpla 15 años de trayectoria en la industria de la moda, el creativo de origen tapatío nos contó en exclusiva todos los detalles de “100 geométrico”, su visión de la industria y nos habló de los planes a futuro que tiene en su firma homónima.



Instagram @benitosantosoficial



¿Cuál es la inspiración que hay detrás de “100 Geométrico''?

En esta colección otoño-invierno se presentaron 100 looks (de ahí el nombre) donde la geometría es el eje principal de cada pieza y además, es lo único que importa en esta entrega. La geometría forma parte inicial del origen de las cosas y lo podemos ver en el arte, la arquitectura y hasta en la moda. Además, esta colección representa el regreso de mi trabajo a las pasarelas presenciales luego de 2 años donde el front row de muchas pasarelas fue una computadora.

“100 Geométrico” es una colección más global y que tiene prendas que se pueden llevar en cualquier lugar sin importar el evento o la seriedad del mismo; cada una de las piezas te anima a dejar ese miedo al print y te invita a ser más creativo a la hora de crear un outfit que te quieras poner.



En “100 Geométrico” vemos también prendas con pata de gallo, que se van combinando con las formas geométricas y hasta con los colores. ¿Existe una dificultad para poder patronar diseños con pata de gallo o figuras geométricas?

Aunque parece algo muy difícil de lograr, en mi caso no fue así, pues cuando tienes la expertise del patronaje, lograr cualquier diseño es posible y te puedes dar a la tarea de hacer combinaciones increíbles.

Aquí depende desde el punto de vista en el que veamos las cosas, a muchas personas no se les dificulta poder llevar piezas de “100 Geométrico”, pues hay prendas holgadas y en ese momento se convierte en algo fácil de construir. Las piezas con círculos y división de patronaje tienen un grado de dificultad, pero el resultado es un mix de texturas donde los tamaños y los colores nos permiten experimentar desde que creamos cada pieza de la colección.



Foto: Instagram @benitosantosofcial

Además de “100 Geométrico”, en las redes sociales de tu firma se han compartido fotos de tu colección Crucero 2023, ¿nos puedes contar un poco sobre ella?

¡Claro! Para nosotros hacer Crucero va más allá de hacer una colección para poder vacacionar, pues es una entrega que se queda todo el año a la venta. Esto yo lo decidí después de ver los resultados que tuvo “Crucero 2019”, pues en nuestro país tenemos muchos lugares para vacacionar.

La colección Crucero de este año lleva por nombre “María Mía”, en homenaje al pueblo de Santa María del Río en San Luis Potosí. En esta entrega, tomé el rebozo como inspiración para que dejemos de cortarlo para hacer otras prendas y lo veamos como lo que es… ¡un accesorio!

Muchas veces veo que cortan el trabajo de muchos artesanos y lo transforman en un top, en una diadema o una blusa que no dignifica su trabajo. Junto con los artesanos que trabajaron en “María Mía”, tengo como objetivo lograr que todas las mujeres tengan un rebozo. Dicha pieza es una prenda emblemática que se puede ver en la fotografía de Gabriel Figueroa, en la cinematografía con María Felix y hasta en el arte con Frida Kahlo.

El rebozo tiene un trabajo artístico de casi dos meses en el telar y, actualmente, estoy trabajando de la mano con el gobierno de San Luis Potosí para poder enaltecer dichas creaciones.



¿Cómo te sientes al ver que tu trabajo como diseñador ha estado en portadas de varias revistas de moda a nivel nacional e internacional?

¡Es algo increíble! Pero también es parte de la manera en que la firma ha estado creciendo, pues con el crecimiento de la firma, uno como diseñador va adquiriendo más presencia y el trabajo es conocido por otros que se pueden interesar en lo que yo hago.

Justo esta pregunta es algo que he hablado con otros diseñadores latinoamericanos y todos llegamos a la misma conclusión, pues aquí en México y en América Latina vendemos poco, pues no tenemos una industria tan sólida como la tienen otras regiones.

Yo me siento muy contento de que mi trabajo llegue a muchos ojos, pero eso mismo que me sucede puede desencadenar que todos hagamos una industria más sólida y fuerte.

Guadalajara es un semillero de talento textil y aunque existe una competencia sana entre nosotros, los logros de cualquier persona hacen que nos inspiren para bien y mejor que nos anime a crear piezas que todo el mundo quiera.



Foto: Instagram @benitosantosofcial

En 2007, tú presentaste tu primera colección en Intermoda. Desde ese año para acá, ¿cuáles son los cambios que tuviste en tu carrera y adónde quieres llegar?

Bueno, primero entender que la industria de la moda es multimillonaria, pero si uno decide entrarle, debes convertirte en algo rentable. Yo me presenté en Intermoda con vestidos de alta moda y excesivos, pero he visto cómo puedo pasar de eso a algo más minimalista.

Como marca he entendido que mi negocio es la moda y por lo que voy a pelear de ahora en adelante para que todos mis compañeros lo vean así, porque allá afuera hay países que generan millones con la industria de la moda y por qué nosotros no.

Países como Italia tiene un semillero de diseñadores increíble y la industria de la moda genera mucho trabajo, así que esto es un negocio que en México genera dinero y me gustaría, desde mi trinchera, seguir apoyando la economía de mi país con fuentes de empleo.

¿Alguna vez llegaste a pensar en dejar la industria de la moda?

En el pico más alto de la pandemia yo pensé que ya se había acabado todo para todos los que nos dedicamos a la industria de la moda, pero no, a mí la moda me apasiona mucho y es algo a lo que siempre le voy a poner empeño. Aunque no lo creas, ya estoy trabajando en primavera 2023 y eso es algo que espero pronto poder mostrarles a todos.

¿Cuál es la celebridad que te gustaría vestir y por qué?

¡Uy! Afortunadamente he vestido a las personas que he querido y con muchas de ellas es muy fácil trabajar porque, lejos de darles las prendas, nosotros trabajamos en conjunto para que el look luzca y sea del agrado de la persona a la que estamos vistiendo.

Apenas vestí a Alondra de la Parra y le hice unos bocetos muy bellos, es una mujer que me ayudó mucho a entender que la moda junto con el arte siempre van a caminar de la mano, aparte que el resultado final es hermoso.

Me gusta vestir mujeres y hombres que pongan el nombre de México en alto, por eso creo que hay dos celebrities que me gustaría ver con prendas de mi firma, una de ellas es Eiza González y la segunda sería Salma Hayek.



Foto: Instagram @benitosantosofical

