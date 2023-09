La conductora y modelo Kristal Silva presumió a través de sus redes sociales que ya está más que lista para la celebración del día de hoy, ya que desde hace días compartió un gran look de inspiración para estas fechas, orgullosa de sus raíces con un maquillaje tricolor muy fashion.

En esta temporada de septiembre es muy común ver grandes looks patrios por todas las redes sociales y, sin duda, el espectacular maquillaje de Kristal es uno que más llamó la atención, por tener los colores de la bandera sin llegar a lo frecuente, pues ella le dio un toque que elevó su beauty look, resaltando sus ojos.

Maquillaje tricolor de Kristal

Sabemos que Kristal Silva ama subir maquillajes y looks de inspiración a sus redes sociales, ya que es una fanática y un icono de la moda en México, y este año decidió subir este sencillo pero espectacular maquillaje días antes para que sirviera de ejemplo para todas las personas que quisieran usarlo esta noche.

Con unos short de mezclilla y un crop top blanco, Kristal combinó este espectacular maquillaje donde decidió utilizar los colores de la bandera mexicana: verde, blanco y rojo, colocando primero en la parte inferior del párpado un poco de plateado para crear luz, con un un poco de verde para que se siguieran viendo los colores principales.

Llevó el verde hasta la parte inferior del ojo para delinearla un poco, después creó un delineado ancho con verde, blanco y rojo para, luego, encima de ese poner otro delineado en negro para que el ojo siguiera viéndose profundo. Por último, con un tono verde en la esquina inferior del ojo, creó un colita para que se viera más alargado.

Foto: Instagram @kristalsilva_

Añadió un poco de rímel y en ambas pestañas finalizó el maquillaje de ojos, el cual llevó con una piel natural y sencilla, unas cejas bien marcadas y, por su puesto, un precioso labial rojo, que no puede faltar en estas fechas. Además, agregó unos preciosos aretes típicos mexicanos largos para completar todo el look y dejó su cabello suelto con un poco de ondas.

Foto: Instagram @kristalsilva_

Cuera tamaulipeca

El día de hoy Kristal Silva está portando una vestimenta alusiva a un traje típico del estado de Tamaulipas, que como sabemos es el estado de donde es originaria. Este bello traje esta formado por una camisa y una falda con flequillos de cuero y que en esta ocasión la conductora nos aclara que no es la original pero que se siente muy orgullosa de portar una similar.

Foto: Instagram @kristalsilva_

Kristal y sus looks patrios

Pero no es la primera vez que Kristal luce grandiosos looks patrios, ya que al ser conductora y modelo, ha posado con increíbles vestidos y la han maquillado con diferentes looks.

Uno de los más destacados fue el del año pasado, cuando presentó la noche mexicana en televisión abierta con un encantador vestido verde del diseñador mexicano Manuelo, el cual era strapless y de tul, que la hacía ver como toda una princesa, tenía pequeños detalles bordados en rojo en la parte del torso y un gran moño que sujetaba su cintura.

Foto: Instagram @kristalsilva_





