Desde el 26 de febrero y hasta el 5 de marzo, Francia está de fiesta con la celebración de la Semana de la Moda de París. El viernes 1 de marzo, que corresponde al quinto día de actividades de este evento, se llevó a cabo el desfile de la colección otoño/invierno 2024-2025 de la firma Loewe, con las creaciones de Jonathan Anderson.

Entre las invitadas se encontraba la actriz mexicana Eiza González, quien fue vestida con un conjunto de cuero muy irreverente y moderno, que complementó con unos zapatos bastante originales de la marca, con una rosa en su tacón.

Foto: AFP

El outfit de Eiza González para asistir al desfile de Loewe

En el front row de Loewe en la Semana de la Moda de París, la actriz de Descuida, yo te cuido deslumbró con un total look de cuero en color negro de la firma. Está conformado por unos pantalones de tiro alto y pernera amplia, con un detalle de costura que los estrecha un poco en la parte del tobillo. Eiza lució una chamarra biker a juego, con solapa interior en color camel y botones de gran tamaño.

La actriz mexicana vistió este conjunto con una clásica camisa blanca, indispensable del clóset que aporta un aire formal siempre.

Foto: AFP

Los zapatos con tacón de rosa de Loewe

La actriz que está por estrenar El problema de los 3 cuerpos (Netflix) encantó con su calzado, el elemento más innovador de su look. Momentos previos al desfile, González compartió en sus historias de Instagram el par de zapatillas nuevas que recibía de parte de la marca Loewe y que representaba un adelanto de lo que vestiría como invitada.

Foto: Especial

Los zapatos de Eiza González destacan por su llamativo tacón de aguja con una rosa roja. El tacón de rosa de Loewe se hizo muy famoso hace un par de años, pero en un modelo de sandalia de tiras. Ahora, la actriz los muestra en silueta de salones con puntera redondeada.

La marca ha innovado con sus tacones en años recientes, añadiendo figuras de uso cotidiano como esmalte de uñas y barra de jabón de tocador. Ahora mismo se exhiben en su tienda online unas sandalias con tacón de brocha de maquillaje.

Foto: Especial

El corte de pelo de Eiza González

El peinado de Eiza no pasó desapercibido. Llevó su renovado look de cabello corto con estilo wet look (efecto húmedo) y peinado de lado, con un poco de volumen en la parte del fleco y horquillas sujetándolo detrás de las orejas. La artista dijo a Vogue México y Latinoamérica que su peinado estaba inspirado en el estilo de Johnny Depp en el filme Cry Baby (1990). En su maquillaje resaltaron sus labios en intenso rojo, como el de la flor de sus tacones.

