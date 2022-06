Dile adiós a los nudos del pelo con estos desenredantes caseros

El cuidado del pelo es uno de los temas que con regularidad llega a la mesa, ya que poseer una melena de impacto es un factor muy femenino que todas queremos lucir cualquier temporada del año. Pero, existen varias situaciones que no nos favorecen que hacen que el cabello se enrede y tenga nudos, haciendo del momento del cepillado una experiencia no muy grata que hasta podría dañarlo.

Si tú eres de las que sufren de una melena que se enreda con frecuencia y los nudos son parte de tu día a día, no te preocupes, pues existen remedios caseros que te ayudarán a suavizar el pelo para que, cuando lo cepilles, no se enrede, no se dañe y no se rompa.

Los desenredantes naturales son una opción que puedes tomar en cuenta si buscas un producto casero, hecho con productos al alcance de tu alacena que, además de eliminar los nudos y reparar tu cabello, también dejarán un pelo sedoso.



Foto: Pexels

Leer también: Alerta tendencia: 7 bodies que vas a querer lucir esta temporada



3 desenredantes caseros que te ayudarán a eliminar los nudos del pelo

Aloe vera



Ingredientes:

1 taza de agua

3 cucharadas de aloe vera

1 cucharada de aceite de jojoba

Pasos a seguir:

Necesitarás un rociador de agua en donde vas a colocar la taza de agua y, posteriormente, el aloe vera y el aceite de jojoba.

Después, mezcla todo muy bien y aplica en el pelo después de bañarte.

Asegúrate de que tu pelo siga húmedo y aplica antes del cepillado.



Foto: Pexels



Miel



Ingredientes:

⅓ de taza de aceite de oliva

⅓ de taza de aceite vegetal

⅓ de miel

⅓ de taza de agua



Pasos a seguir:

Coloca todos los ingredientes en una cazuela, después llévalos a ebullición y, una vez que todos se hayan mezclado a la perfección, deja enfriar la mezcla.

Guarda el resultado en un rociador de agua y aplícalo solo en las raíces para desenredar el pelo antes de lavarlo. Después, lava como de costumbre.

Repite cada 3 días.



Foto: Pexels



Vinagre de manzana



Ingredientes:

1 taza de agua fría

2 cucharadas de vinagre de manzana



Pasos a seguir:

Vierte con cuidado la taza de agua en un rociador, posteriormente, agrega el vinagre y agita para que ambos ingredientes se incorporen.

Después, aplícalo en tu pelo antes de cepillarlo. Es importante que el pelo no quede húmedo, por lo que después de peinarlo deberás secarlo.



Foto. Pexels

Leer también: Makeup no makeup: guía infalible para lograr un look natural

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters