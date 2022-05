Encontrar el regalo ideal para el Día de las Madres no tiene por qué convertirse en una misión imposible. Aquí te presentamos 7 ideas con mucho estilo (desde productos de belleza hasta lujosos detalles) para expresarle tu cariño y agradecerle por tantos años de amor a mamá.



Díselo con flores

Entre los obsequios más valiosos que pueden darse siempre están las joyas, y no solamente por su precio, sino también por las memorias que atesoran. Una pieza expresiva (ya sea por su tamaño, diseño o materiales) logra darle un toque de estilo hasta al atuendo más clásico. Prueba de ello es este extravagante anillo bañado en oro con forma de flor.



Foto: Tous

Marca: Tous

Precio: 3,500 pesos

Dónde: tous.com



Amor felino

Nunca fue un secreto que el diseñador Karl Lagerfeld sentía un amor profundo por los gatos. Y qué mejor manera de plasmarlo que a través de un divertido llavero. Gracias a este accesorio, el eterno problema de dónde quedaron las llaves será cosa del pasado. Lo mejor de dar este tipo de complementos es que siempre se va a la segura con mamá.



Foto: Karl Lagerfeld

Marca: Karl Lagerfeld

Precio: 1,647 pesos

Dónde: farfetch.com



Lujo a la mano

Tanto las bolsas como las carteras de firmas de lujo suelen incrementar su valor año con año, por lo que resultan una excelente opción para regalar. Este modelo, por ejemplo, ostenta un diseño clásico: líneas discretas, piel capitonada y el logotipo de la marca en color dorado. Y es que hasta para llevar el dinero y las tarjetas hay que tener estilo.



Foto: Saint Laurent

Marca: Saint Laurent

Precio: 9,855 pesos

Dónde: farfetch.com



Acento de estilo

Es sabido por muchos que las mascadas aportan elegancia a un look como por arte de magia. Desde estrellas del cine como Grace Kelly o Sophia Loren hasta celebridades como Maluma o Dua Lipa, los fanáticos de este accesorio no dudan en tener piezas de distintos colores. Los modelos confeccionados con seda resultan ideales para agasajar a las madres en su día.



Foto: Pineda Covalín

Marca: Pineda Covalín

Dónde: elpalaciodehierro.com

Precio: 1,790 pesos

Leer también: 5 esenciales de belleza para la noche que debes probar



Besos para ella

Hay marcas en el mundo de la cosmética que se han vuelto de culto entre las amantes de la belleza, y la de Pat McGrath es una de ellas. Esta makeup artist lleva más de tres décadas embelleciendo a top models y celebridades tanto para desfiles como para portadas de revistas. Sus labiales son todo un agasajo gracias a sus fórmulas cremosas y perdurables.



Foto: Pat McGrath Labs

Marca: Pat McGrath Labs

Precio: 730 pesos

Dónde: El Palacio de Hierro Polanco



Un suave abrazo

Pensar que no se necesita un suéter durante los meses de calor, es un gran error. Basta ver el clima de la Ciudad de México para entender que nunca está de más cargar una prenda abrigadora. Este cárdigan de tejido trenzado resulta una gran opción para usar en las tardes pues, al ser abierto, protege del frío sin exagerar, además de que aporta un toque casual.



Foto: H&M

Marca: H&M

Precio: 799 pesos

Dónde: www2.hm.com



Dosis de glamour

No cabe duda de que un buen accesorio puede transformar hasta el más clásico de los looks. Para muestra, un cinturón de cuero con el logotipo de alguna firma de lujo en color dorado, cuyo diseño atrae las miradas y aporta distinción a piezas sencillas como un little black dress, unos pantalones formales e, incluso, unos jeans. Su versatilidad está garantizada.



Foto: Moschino

Marca: Moschino

Precio: 4,208 pesos

Dónde: farfetch.com

Leer también: Martha Debayle deslumbra con crop top a sus 54 años

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters