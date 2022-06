Descubre por qué es un error abusar de los zapatos planos

¡Oh! ¿Cómo que es un error usar zapatos planos si son tan cómodos? Bailarinas, sandalias (gladiadoras, punta cuadrada, coloridas...), alpargatas, mules, sneakers… todos están en tendencia y se pueden conseguir muy bajitos, pero que sean así y se sientan bien puestos al inicio no quiere decir que no afecten pies y piernas. (Antes de seguir, aclaramos que no queremos que los descartes por completo, pero sí que minimices su uso y te informes bien sobre el calzado más adecuado para tu salud, y que te luzca bien, por supuesto).

Si lucir tacones con la altura de rascacielos es fatal para la salud y estos se deben dejar solo para alguna eventual ocasión, llevar zapatos planos o flats también puede afectar nuestra salud, porque recordemos que los pies cargan con todo el peso del cuerpo y al caminar debemos cuidar que el impacto de la pisada sea mínimo.

“La mayoría de las molestias en las piernas, las plantas del pie o el tendón de Aquiles, vienen por el uso de un mal calzado. Siempre se ha hablado de los problemas que puede causar en nuestros pies el uso de tacones, pero usar zapatos totalmente planos tampoco es la solución”, explica a S Moda (diario El País) Javier González, entrenador en un gimnasio.



Foto: Pexels



Problemas que puede ocasionar el uso frecuente de zapatos planos

Estas son algunas afecciones de las cuales podemos sufrir si abusamos del uso de zapatos planos:

Fascitis plantar. Esto es la inflamación y degeneración de la fascia plantar que, según Medline, “es una banda de tejido muy gruesa que cubre los huesos en la base del pie, y se extiende desde el talón hasta los huesos de la bola del pie. Actúa como una banda de caucho para crear la tensión que mantiene el arco del pie”. Puede causar dolor punzante que suele presentarse en los primeros pasos después de despertar.

Dolencias en la zona lumbar. Pueden provocar cambios de postura que repercuten en la zona lumbar o parte baja de la espalda. También pueden afectar las rodillas y los tobillos con dolores crónicos.

Pie plano. Llamado también "arco caído", es una de las afecciones que puede causar el uso constante de calzado muy bajito. La Clínica Mayo explica que esta condición ocurre cuando el arco de la parte interna del pie está aplanado, lo que hace que la planta entera toque el suelo cuando se está parado. Aunque puede ser muchas veces indoloro, en ocasiones, puede contribuir a problemas de tobillos y rodillas al alterar la alineación de las piernas.

Tendinitis. En la web de Medline indican que una de las causas de la tendinitis (aquílea) es no elegir un calzado que dé el soporte apropiado a los pies. Explican que esta “es una afección que ocurre cuando el tendón que conecta la parte posterior de la pierna al talón se inflama y duele cerca de la parte inferior del pie. Este tendón se denomina tendón de Aquiles. Le permite empujar con su pie hacia abajo. Usted usa el tendón de Aquiles al caminar, correr y saltar”.



Foto: Pexels

Leer también: Belinda impone tendencia al lucir un vestido cut out veraniego



¿Cuál es la altura del tacón adecuada?

El podólogo Fernando Martínez aclaró en S Moda que además de la altura del tacón (o la suela en caso de calzado como los tenis), también se debe tener en cuenta que la suela ofrezca una buena amortiguación y que el pie no sea el que soporte completamente el impacto de la pisada.

“Si usamos calzado totalmente plano, el pie no tendrá un buen apoyo en la zona del talón ni una forma adecuada para el arco del pie, provocando dolor tanto en los músculos como en los tendones del pie y estructuras cercanas a él”. Añade que en un zapato plano debe existir una diferencia de altura entre la zona del tacón y de la parte anterior del pie, lo que se conoce como drop.



Foto: Skechers

Varios expertos coinciden en que la suela no debe ser muy fina, como la de las populares bailarinas, porque carecen de esta necesaria amortiguación. Especialistas en la revista Elle afirman que el tamaño ideal del tacón del calzado es de 3 a 5 centímetros. En S Moda hablan de 3, 5 cm como el “tacón sensato”. Como todo en el área de la salud, ningún extremo es bueno.



Foto: Hush Puppies / Mango

Leer también: Los tenis que no pueden faltar en tu armario esta temporada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters