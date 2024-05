La industria de la belleza es una de las más atractivas de las celebridades para invertir y crear, en rubros desde skincare hasta perfumería. Además, tienen la ventaja de que su fama los sitúa como sus mejores embajadores de marca.

Una de las más recientes personalidades que celebra el lanzamiento de una línea de fragancias es Bella Hadid, la tercera modelo más seguida en redes sociales (según Models), después de Kylie Jenner y su hermana Gigi Hadid. Cuenta con 60.7 millones de seguidores, todo un poder como influencer.

Por su puesto, es el rostro de la marca de perfumes que fundó: Orebella. En la campaña luce atuendos con diseños asociados al aroma de cada fragancia, en ambientes donde la naturaleza es protagonista.

Foto: Instagram @orebella

Los perfumes de Bella Hadid: elevan el aura

Hoy, 2 de mayo, es el lanzamiento de Orebella, la marca de perfumes de Bella Hadid. Tienen una fórmula bifásica. Explican que, en una parte, tienen aceites esenciales de aromaterapia y notas de fragancia de origen responsable. La otra parte es una base nutritiva, en la cual se encuentran aceites hidratantes: almendra, camelia, jojoba, karité y oliva. Además de hidratar, ayudan a que la fragancia sea duradera.

Foto: Instagram @orebella

Una de sus características diferenciadoras es que están formulados con aceites esenciales para tener un efecto positivo en el aura de quien los lleva. “Nuestros perfumes mejoran tanto el estado de ánimo como el aura, con aceites esenciales de aromaterapia…”, indican en la web de la línea. “Nutre tu piel y el alma”, expresan.

No contienen alcohol, son libres de crueldad animal y veganos. Es una fórmula limpia, es decir, emplearon ingredientes que no son tóxicos o perjudiciales para quien los aplique. Aseguran que fueron probados por dermatólogos y pueden ser usados incluso por personas con piel sensible.

El envase de los perfumes está fabricado con materiales reciclables y la caja de cartón donde se guardan tienen certificación FSC (esto asegura que los materiales fueron obtenidos de bosques gestionados responsablemente).

Orebella presenta tres fragancias:

Window2Soul: tiene notas florales de rosa y jazmín, con toques de limón y menta, en contraste con el olor especiado del haba tonka. Sus aceites esenciales son de limón, geranio y menta. Salted Muse: en las notas de salida destacan la sal marina y la pimienta rosa, mientras que en las de corazón se fusionan aromas de olivo, higo y lavanda. En el fondo: cedro, sándalo y ámbar. Sus aceites esenciales son de lavanda, fruta de pimienta negra y raíz de vetiver. Blooming Fair: Es una fragancia protagonizada por los aromas de la bergamota, la flor monoi de Tahití y el pachulí. Sus aceites esenciales son de madera de cedro, hoja de clavo y cardamomo.

Aún no hay información sobre la llegada de estos perfumes a México. Para conocer más sobre la nueva marca de Bella y actualizaciones, visita orebella.com, donde hay muchísimos detalles sobre los ingredientes de los productos, o síguelos en Instagram: @orebella.

