La marca Beauty Creations anunció hace días su colaboración especial con My Little Pony, y ya está a la venta en su tienda online. Es una colección bastante completa que ofrece productos de maquillaje (y algunos corporales), con la dulce estética del universo de estos personajes de Hasbro que nacieron a principios de los años ochenta.

¿Qué incluye la colección de My Little Pony?

El maquillaje tiene muchas opciones con colores pastel y tonos con brillo. Los productos están inspirados en diferentes ponis.

Una de las piezas destacadas de My Little Pony X Beauty Creations es la paleta de sombras, llamada “Lost in the Clouds”, con tonos mate y apastelados, y colores brillantes (shimmer). Además, incluye blush, bronzer y highlighter para un look completo.

Para resaltar el maquillaje con un brillo delicado, incluye delineadores de ojo de glitter, geles de brillos para cuerpo y rostro, y brillos sueltos (dorado, plateado y rosa con destellos dorados).

Hay también productos en barra: un blush rosa intenso y un iluminador en tono champaña.

¿Y para los labios?: bálsamo hidratante, aceite labial y lip plumper (voluminizador). Los aceites contienen vitamina E y aceite de jojoba, y tienen aromas a fresa y mora azul. El brillo voluminizador viene en barra y está disponible en tres tonos: rosa claro, rosa nude y vino.

La colección se completa con productos de cuidado personal “Better Together”, una crema corporal hidratante y un exfoliante

Herramientas de belleza

Entre las herramientas de belleza destacadas de My Little Pony X Beauty Creations, encontramos un set de 6 brochas para maquillar tus ojos y un hermoso espejo de mano.

“Con un estilo inspirado en el arcoíris y las estrellas, este espejo es el accesorio perfecto para una experiencia de belleza llena de fantasía”, describen en su sitio.

También ofrece un set de varios tipos de esponjas “blenders” coloridas, las cuales son reusables y vienen en un vaso con popote, con bonito diseño del universo de The Little Pony.

Los precios son asequibles, por ejemplo, el lip oil cuesta $129 pesos y la paleta de sombras $325 pesos. Además, hay una caja especial con varios de los productos, si no deseas adquirirlos por separado. Puedes ver más detalles en beautycreationscosmetics.com.mx.

