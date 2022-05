De Anne Hathaway a Eva Longoria, los mejores looks de Cannes

El Festival de Cannes es uno de los eventos más esperados en la industria del cine, pero también por los más fashionistas, porque son días del glamour más refinado. La 75.ª edición se celebra desde el martes 17 de mayo hasta el próximo sábado 28 de mayo y ya hemos visto looks increíbles, tanto de gala como otros muy chic que llevaron a eventos como conferencias de prensa.

Los atuendos de la actriz Anne Hathaway han estado en el foco como unos de los favoritos, tanto sus estilismos en la alfombra roja como fuera de ella. Otra celebridad que ha dejado a muchos con la boca abierta ha sido Eva Longoria, desde que llegó con un vestido negro con transparencias, puedes ver todos los detalles aquí.

Sin más preámbulo, vamos a hacer un repaso por algunos de los mejores looks femeninos del Festival de Cannes hasta ahora.



Anne Hathaway es la reina del festival

Con Anne Hathaway vamos a permitirnos incluir sus dos looks memorables. Deslumbró a su paso por la alfombra roja luciendo un vestido strapless de Giorgio Armani Privé en color blanco y con paillettes, o lentejuelas. Los detalles que elevaron el diseño fueron un lazo grande en la parte de atrás y una cola en textura satinada, que dieron el aire glamuroso a su look que ameritaba el evento. Llevó un collar con zafiro y diamantes de Bulgari.



Foto: EFE

Superando a su icónico personaje Andy de El diablo viste a la moda, sorprendió con su look en la conferencia de prensa de la película Armageddon Time, de la cual es protagonista. ¿Qué eligió para la ocasión? Un sensual vestido corto azul de Gucci, con bustier de látex en el mismo tono. Acompañó su atuendo con sandalias plateadas con plataforma y lazo, y con unos lentes de sol bicolor al mejor estilo de los años setenta; los accesorios también son de la firma italiana.



Foto: AP



Alessandra Ambrosio

La modelo brasileña fue de las mejor vestidas del Festival de Cannes. Uno de sus vestidos más lindos fue este modelo de Alberta Ferretti que expresa una de las tendencias que resaltan en el evento cinematográfico: las texturas metálicas y el plateado como uno de los tonos favs. A su paso por la alfombra roja de la presentación del filme Three Thousand Years of Longing, desfiló un vestido strapless con aplicaciones que nos dieron un precioso efecto espejo.



Foto: EFE

Elle Fanning

La carismática Elle Fanning lució un vestido muy romántico en su paso por el Festival de Cannes, en sutil corte de sirena y en tono rosa empolvado. Al igual que Hathaway, eligió Armani Privé para deslumbrar en el evento. Llevó joyas de Chopard y destacó con un peinado de lado, con ondas sutiles, sujetado delicadamente con un accesorio elegante.



Foto: AP



Kristen Stewart

No podemos dejar por fuera a Kristen Stewart con su estilo Chanel, pero a su manera. Con un toque irreverente, el look que llevó a la conferencia de prensa de su nueva película, Crimes of the Future, es este conjunto rojo de la firma francesa, con pantalones rectos de cintura alta y chaqueta clásica, que lució abierta y sin nada debajo. Acompañó su atuendo con zapatos con plataforma. Inspiración para lucir elegantes en pantalón.



Foto: AP



Sharon Stone

Otra de las actrices que dio de qué hablar con sus vestidos fue Sharon Stone. A sus 64 años lució muy sensual en la proyección de Crimes of the Future con este traje de terciopelo de Dolce & Gabbana en verde esmeralda, un modelo strapless, ceñido en cintura, sutil estampado animal print y con abertura en la pierna. Llevó sandalias del mismo tono.



Foto: EFE



Eva Longoria

Eva Longoria se robó todas las miradas, no solo con su entrada triunfal en vestido negro con transparencias de la colección Otoño-Invierno 2022 de Alberta Ferretti, sino también con este diseño plateado de Cristina Ottaviano para asistir a la proyección de la película que protagoniza Tom Cruise, Top Gun: Maverick.



Foto: EFE

¿Cuál fue tu favorito?

