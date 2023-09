Danna Paola recientemente colaboró con la tienda en línea Shein para hacer una nueva colección de ropa, con prendas atrevidas a un bajo precio, que expresan el estilo de la cantante. Como ha sucedido en alianzas anteriores de esta marca con diferentes artistas e influencers, Danna también modeló su línea como parte de la promoción.

El día de ayer, la cantante decidió postear algunas de las fotos tomadas en la sesión, llamando la atención con uno de los looks en particular, un increíble total look efecto piel con microfalda. Esta textura es de las favoritas del otoño y se lleva en variadas prendas como vestidos, pantalones y tops.

Foto: Instagram @dannapaola

El efecto piel de Danna Paola

Ya solo faltan días para que el otoño llegue oficialmente y comenzamos a ver grandes prendas que van a estar en tendencia en nuevas colecciones, y la colaboración de Danna con Shein no podía ser la excepción.

Podemos ver a Danna modelando con orgullo este increíble conjunto efecto piel con un diseño atrevido y versátil, ya que uno de los objetivos de la cantante con esta colaboración fue que las personas tuvieran prendas que pudieran combinar hasta encontrar su estilo propio y con el que más se sintieran cómodos.

Foto: Instagram @dannapaola

El conjunto cuenta con un un top bandeau con diseño de hebilla, el cual está muy en tendencia últimamente, ya que grandes marcas de alta moda lo han sacado como su opción más atrevida. De igual forma, el top está hecho con una tela negra efecto piel, la cual la hace muy sensual y una gran opción para el otoño, con un saco o abrigo a juego.

En la parte inferior, es una microfalda asimétrica, con una pequeña abertura en la zona de la cadera y pequeños estoperoles para que la falda se vea muchísimo más icónica de lo que es.

Danna combina este total look con un choker tipo cinturón de la misma tela y una pulsera gruesa plateada.

Foto: Shein

Este conjunto completo tiene un precio de $430 pesos en la página oficial de Shein.

Un match con nuestras mascotas

Danna sabe la importancia de las mascotas en nuestra vida, así que la cantante no dudó en poner artículos que hicieran match con ellas en la colección.

En el carrusel de fotos que recién compartió, mostró una bella chamarra acolchada en color plateado, ideal para no pasar frío en esta época de otoño-invierno, que hizo match con un bello chaleco plateado para mascotas.

Foto: Instagram @dannapaola

