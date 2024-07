¡Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron! Y, por supuesto, el estilo y el glamour no podían faltar en esta celebración. Sin embargo, entre los invitados, el padre de la novia, Pepe Aguilar, destacó por llevar un look impecable que no dejó indiferente a nadie, empezando por la elección del calzado.

Aquí te contamos todos los detalles de los controversiales zapatos que usó Pepe Aguilar en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, incluyendo el precio.

¿Qué modelo de zapatos usó Pepe Aguilar?

Para esta ocasión tan especial, Pepe Aguilar decidió lucir unos zapatos de la reconocida marca Philipp Plein. Una firma alemana conocida mundialmente por su diseño audaz y materiales de alta calidad.

De ahí que el cantautor mexicano haya elegido estos zapatos para ser el complemento perfecto de su atuendo.

Foto: Quién

Los zapatos Philipp Plein que lució Pepe Aguilar son un modelo mocasín, conocido también como loafers, que pueden usarse tanto en ocasiones casuales como en eventos más formales (todo depende de cómo se combine).

Foto: Especial

Los mocasines que lució Pepe Aguilar están confeccionados en piel de becerro color negro, con detalles en acabado de charol, punta en forma de almendra y una serpiente bordada con cristales.

Para los amantes de este tipo de calzado, estos elementos no solo aportan un toque de modernidad, sino también una elegancia innegable.

¿Cuánto cuestan los zapatos que usó Pepe Aguilar en la boda de su hija?

La aparición de Pepe Aguilar en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal no pasó desapercibida en las redes sociales, y tuvo tanto comentarios de admiración como otros un poco más negativos, tanto por su elevado costo como por el estilo audaz de sus zapatos.

Estos mocasines están disponibles en la página de moda Farfetch por un precio de $42,550. Sin embargo, actualmente cuentan con un descuento del 50%, quedando en un precio de $21,353. Así que si te gustó este par de mocasines, es tu oportunidad.

Foto: Especial

El también empresario, que cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, combinó sus zapatos Philipp Plein con un traje negro hecho a medida, de corte clásico, pero con detalles contemporáneos. La elección de una corbata de seda y un pañuelo en el bolsillo añadieron un toque adicional de sofisticación.

Y a ti, ¿te gustaron los zapatos que Pepe Aguilar usó en la boda de Ángela Aguilar y Nodal?

