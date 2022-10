La actriz Sarah Jessica Parker ha popularizado cuantiosas piezas de grandes diseñadores a través de su emblemático personaje Carrie Bradshaw, primero en Sex and the City y ahora en su reboot, And Just Like That.

No ha pasado mucho desde que la vimos en el desfile de Fendi que celebró los 25 años de la bolsa Baguette en la Semana de la Moda de Nueva York, recordándonos cómo la actriz ha llegado a ser parte importante de la historia de la moda desde la televisión (y ahora el streaming). Su asistencia al show además anunciaba una colaboración con la marca con sus propia versión de la Baguette.

Esta semana publicó en su cuenta de Instagram una imagen que adelanta uno de los looks que veremos en la segunda temporada de su nueva serie, donde llamó la atención una excéntrica bolsa en forma de paloma, de JW Anderson, que ya había causado revuelo en julio cuando la marca la presentó.



Foto: JW Anderson



Cuánto cuesta la bolsa en forma de paloma de Carrie Bradshaw

En la fotografía que publicó la actriz expresó que estaba en filmación de exteriores de And Just Like That en las calles de Nueva York. En otras imágenes que circulan en redes sociales se puede ver que compartirá escena con su amiga Charlotte (Kristin Davis), enfundada en un jumpsuit de denim y con collar largo de cuentas de ópalo (es de la marca neoyorkina Fry Powers).



Foto: Instagram @andjustlikethatcostumes

Mostró en primer plano unas sandalias con tacón de Dior que lució en la primera película de Sex and the City, las cuales acompañó con unas medias grises acanaladas. Con esta fórmula nos confirma que no debemos perder de vista la microtendencia de usar medias con este tipo de calzado. ¿Será exitosa esta combinación? Ya veremos.



Foto: Instagram @sarahjessicaparker

Otro objeto que no pudo pasar desapercibido fue el pequeñísimo bolso con el distintivo de Fendi que reluce en uno de sus tobillos en textura satinada, en cuanto lo vimos pensamos que quizá podría ser una alternativa a las cangureras para las más fashionistas.

El Pigeon Clutch Bag que lleva Carrie Bradshaw forma parte de la colección otoño-invierno 2022 de la firma homónima del diseñador Jonathan William Anderson, quien también es el director creativo de Loewe. Es un diseño impreso en 3D, hecho en resina, con abertura lateral (la alita de la paloma se levanta).



Foto: JW Anderson

El bolso de mano tiene un precio de 18,000 pesos mexicanos (sin gastos de envío), en la web de la marca especifican que se puede preordenar y tienen envíos a México. Según indican en el sitio, el artículo estaría disponible en el mes de febrero de 2023.



Foto: JW Anderson

Si quieres estar al tanto de lo que Carrie lucirá en la siguiente temporada puedes seguir la cuenta del equipo de vestuario de la serie: @andjustlikethatcostumes, donde suelen compartir detalles de las grabaciones muy interesantes, así como especificaciones sobre quiénes son los diseñadores y las marcas que luce todo el cast.

