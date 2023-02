Los labiales nude siempre tienen un gran espacio en las cosmetiqueras de muchas mujeres, porque ayudan a lograr un look natural y elegante, además, son perfectos para esos momentos en los que queremos destacar más la mirada con el maquillaje, pero sin dejar de lucir labios protagónicos.

La primera alfombra roja destacada del año nos dio un adelanto del reinado que tendrán los labiales en tonos nude en 2023. En los Globos de Oro apreciamos los beauty looks de celebridades como Ana De Armas, Jenna Ortega y Salma Hayek, donde los labios resaltaban en esas tonalidades cercanas al color de la piel.

Los nude pueden ir desde un rosa claro hasta hasta el café y el chocolate. “La definición más popular de la industria para definir un labial nude es aquel que es un tono por encima de tu tono natural de labios; así es como evitamos lucir deslavadas o elegir un tono demasiado pálido”, explicó Aleena Khan, cofundadora de Ctzn Cosmetics, a la revista Vogue.



Foto: Instagram @maccosmetics



Cuál es el labial nude ideal para ti

Si tienes la piel clara puedes probar tonos rosas suaves, como el popular rosa palo. Si consideras que tu piel es blanca, pero no tan clara, prueba si algún rosa medio, durazno o beige te luce bien.

“Si tiene una piel más clara, me gusta crear un labio nude basado en su color de labios natural. No más ligero, porque no quiero que sus labios desaparezcan”, dijo el maquillador de celebridades Neil Scibelli a Teen Vogue.

Si tu piel es morena clara o media, puedes probar beige (no tan blancos), melocotón y tonos tierra como el café claro. Algunos labiales malvas suelen quedar muy bien.

A las mujeres con piel aceitunada, en la publicación antes citada les sugieren evitar tonos más claros que el de la piel para evitar que el labial parezca corrector.



Foto: Instagram @urbandecaycosmetics

Si tu piel es oscura, no dudes en lucir unos labios en tonos como el chocolate y el caramelo.

Leer también: ¡Alerta tendencia! Cómo incorporar el color nude en tus looks



Algunos tips

-Si quieres que el labial resalte, elige tonos fuertes, por el contrario, cuando no deseas que los labios sean el foco, usa los nude pálidos, siempre cuidando que no parezca tu base de maquillaje.

-Un truco que se hizo viral en TikTok el año pasado, y que “aprobó” la famosa NikkieTutorials, fue presionar los dedos en el área de las yemas y guiarse por ese tono para buscar los nude rosas.

-Quizá pienses que los labiales nude duran menos. Aplica el delineador en todo el labio para lograr mayor fijación, no solo en los bordes. Otro truco para que el labial dure más, es pasar un cubito de hielo después de aplicarlo, luego, volver a cubrir los labios con lipstick.

No dudes en consultar con los especialistas de belleza en tiendas de cosméticos para que te orienten sobre cuál es el mejor nude para ti.



Foto: Instagram @tomfordbeauty



Cuida tus labios antes de aplicar labial

Una maquillista nos dio unos excelentes consejos hace unos años para cuidar los labios y nos encanta llevarlos a cabo:

-Exfolia los labios con una mezcla de un poco de azúcar y un aceite como el de almendras (también puedes usar miel). Hazlo una vez a la semana, cuando los tienes muy resecos. Si están bien, puedes tardar más tiempo sin exfoliarlos.

-Usa bálsamo hidratante todos los días con tu bálsamo favorito. Si eres amante de los remedios naturales, puedes usar el aceite de almendras o la miel, sin el azúcar, para hidratarlos.

-Delinea los labios con un tono similar al del labial. Si quieres que se vean más gruesos, hazlo fuera de la línea de transición de los labios, sin exagerar.

-Aplica el labial que elegiste y si quieres que los labios se vean con volumen, pon un poco de gloss.



Foto: Instagram @kyliejenner

Leer también: Los 5 mejores usos del agua de rosas en la belleza

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters