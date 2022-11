Cremas corporales para que tu piel no luzca seca en invierno

Las necesidades de la piel cambian según el clima y, probablemente, has experimentado cómo tiende a resecarse durante el invierno, cuando hace más frío. Tirantez, enrojecimiento, sequedad y hasta descamación son algunos de los síntomas que aparecen cuando pierde su hidratación.

Aunque sabemos que, seguramente, tienes una crema corporal favorita, quisimos indagar en algunas que nos gustan y que han tenido buenos comentarios en medios especializados en belleza, para que te atrevas a probar la que llame más tu atención. Porque en esta temporada hay que incrementar cuidados hidratantes para la piel de todo el cuerpo.



Cremas corporales para una piel hermosa en invierno

Con ácido hialurónico para piel muy seca

La marca CeraVe tiene la crema hidratante formulada con ácido hialurónico y ceramidas para pieles muy secas, que puedan presentar irritación y comezón, entre otras molestias. En la sección The Strategist de The New York Magazine, la incluyen entre las mejores cremas para pieles secas. “La textura espesa de la crema CeraVe se siente fresca al tacto y calma inmediatamente la piel irritada después de la aplicación”, afirmó en ese medio la doctora Melissa K. Levin.

En la publicación sugieren aplicar inmediatamente al salir de la ducha, específicamente dentro de los 60 segundos posteriores al baño, porque los poros están abiertos y así se absorberá mejor.



Hidratación muy cremosa con rico aroma

Si tu piel está completamente sana y te gustan las texturas cremosas en esta época del año, no dejes de probar alguna Body Butter de The Body Shop, que ya son bastante famosas por sus aromas deliciosos. Si te gusta probar nuevas fragancias, pues vimos que ya están disponibles algunas especiales para Navidad: Spiced Orange (naranja y especias) y Wild Pine (pino silvestre). Contienen manteca de karité para mantener la piel suavecita.

Quienes necesiten exfoliar…

Para quienes requieren una dosis de exfoliación incorporada en su crema hidratante, pensamos que pueden probar Drunk Elephant T.L.C. Glycolic Body Lotion, la cual fue parte en los premios de la revista de belleza Allure de este año. Contiene ácido glicólico y ácidos AHA (alfahidroxiácidos), además de mantecas de marula y karité, y aceite de semillas de té verde.

En Sephora aconsejan que si anteriormente no te has hecho exfoliaciones con AHA, sería mejor comenzar paulatinamente el uso del producto, por ejemplo, cada dos días la primera semana de aplicación, mientras la piel se adapta.





De la firma de belleza de Rihanna

La crema corporal de la marca de Rihanna ha estado en la boca de muchas beauty addicts y el año pasado ocupó un lugar entre los ganadores de los premios Allure. Butta Drop de Fenty Skin tiene manteca de karité y de mango, aceites como el de coco y el de jojoba, y glicerina en su composición. Ahora se puede conseguir una edición especial navideña con aroma a canela que dejará la piel con sutiles destellos dorados. En fentybeauty.com puedes ver condiciones de envío para México.





Pieles que necesitan más cuidado

Las pieles más sensibles pueden sufrir aún más con el frío. Hace poco conocimos varios de los productos de A-Derma, una marca dedicada a cuidar pieles frágiles. En su línea Exomega Control, las personas con tendencia atópica pueden conseguir cremas y lociones hidratantes. Su ingrediente principal es la Avena Rhealba, con propiedades calmantes y reequilbrantes para la piel.





La crema de lujo si tu piel lo necesita

La crema Peter Thomas Roth Water Drench Hyaluronic Cloud Hydrating Body Cream es otra de las ganadoras de Allure este año. Contiene ácido hialurónico, manteca de karité, vitaminas C y E, entre otros ingredientes. En la revista destacan que su fórmula de crema en gel hidrata la piel sin dejarla grasosa. Promete 72 horas de hidratación. Se puede hallar en Sephora, su precio es de 1,000 pesos.

