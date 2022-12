Consejos para hacer tu “detox” de clóset de fin de año

Muchas tenemos la costumbre de hacer “detox” de clóset al finalizar el año, como parte de la limpieza profunda que se hace en toda la casa. De esta manera abrimos espacio para prendas nuevas, sin animarlas al consumismo exagerado.

La limpieza de clóset se puede hacer en cualquier temporada del año y cuando sentimos que necesitamos renovar un poco nuestra ropa y nuestro estilo. Ahora, puedes tomarte un tiempo para hacerlo como parte del cierre del 2022, pero también está muy bien si lo haces en los primeros días de enero, cuando el ánimo de las fiestas y el ajetreo de su organización cesa un poco.

Lo importante es que tu clóset tenga orden para arrancar 2023, con las prendas que usas y con una lista de las que, realmente, te hacen falta, muchas de las cuales podrás adquirir en las ofertas de enero, de esta manera harás compras inteligentes y tendrás armario renovado.

Para comenzar, los especialistas en asesoría de imagen Project Glam aconsejan mantener en mente tres categorías: lo que se queda, lo que se va y lo que te hace dudar (por ejemplo, no lo has usado en todo el año, pero te cuesta deshacerte de la prenda). En la ropa que vas a sacar del clóset, considera qué podrás donar, regalar y hasta vender en lugares especiales de segunda mano.

Vas a necesitar algunas cajas o bolsas para guardar lo que vas a sacar de tu clóset para siempre y aquello que necesite arreglos para volver a usar. Otro objeto importante es un espejo de cuerpo completo para que te midas la ropa que consideres necesario.



Lo que se queda

La ropa que se queda es aquella que usas con frecuencia, te gusta, es de tu talla actual, está en buen estado y te hace sentir bien:

Básicos: Las prendas básicas nos permiten tener un fondo de armario para hacer muchas combinaciones. Son atemporales, como los pantalones negros, camisas blancas, blazer en tono neutro. Mantén las que estén en buen estado y te queden bien.

Te hacen sentir bien: Esto es muy importante al vestir. Pueden ser básicos, prendas en tendencia o piezas que son parte de tu estilo o son tus "favs". Además de sentirte bonita con estas prendas, también debes sentirte cómoda, nada que quede apretado o que se te caiga.

Representa tu estilo: Volvemos al estilo, muchas tienen uno muy bien definido, otras lo están descubriendo, incluso con el apoyo de asesores de imagen. Si estás redefiniendo tu estilo o afinándolo, fíjate que esas prendas van con esos looks renovados que ahora quieres lucir más.

Por ejemplo, a medida que cumplimos años, tenemos la tendencia a dejar de usar algunas piezas, una minifalda quizá no nos hace sentir muy cómodas a los 40, por ejemplo (eso dependerá de cada quien). Otro escenario es que tienes un nuevo trabajo o un nuevo puesto, esto también motiva a muchos a redefinir lo que tienen en el clóset.



Está de moda: En el libro “El poder de la ropa”, de Lucy Lara y Antonio Gónzález de Cosío, recomiendan mantener las prendas que están vigentes en la moda y que están dentro de lo que buscas de tu nuevo o actual look. Asimismo, resaltan dejar las que son especiales, como una chaqueta Chanel o un traje Armani, que muy difícilmente pasarán de moda.

Con siluetas y colores versátiles: En la publicación mencionada también aconsejan dejar en el clóset siluetas y colores versátiles que puedes combinar fácilmente, además de las que resaltan tus virtudes. Un vestido wrap dress (cruzado) y un pantalón de corte recto suelen favorecer a todos los tipos de cuerpos, por ejemplo. En cuanto a colores, no solo dejes los neutros como negro, beige y blanco, si te gusta el rojo o el rosa, piensa en las muchas combinaciones que puedes hacer.

Atemporal para ocasiones especiales: Hay prendas que no usamos con frecuencia porque son para ocasiones especiales, como bodas, bautizos, etc. Si consideras que el diseño es atemporal, te gusta y te queda bien, puedes dejarlas. Sucede lo mismo con ropa especial para viajes a destinos que no frecuentamos siempre: playa, lugar con nieve, para acampar, etc.

La que has usado en los últimos meses: La ropa que has usado en muchos outfits los últimos meses seguro seguirás llevándola por más tiempo, esto incluye la que vestiste en las diferentes temporadas del año, aunque las tendencias nos aportan muchas novedades lindas por temporada, hay “básicos” de los que cuales no debemos deshacernos si nos gustan, un vestido floreado se volverá a llevar en la primavera. También debemos pensar en toda la vida que podemos darles a las piezas.

Lo que se va

Para definir lo que se va, debes situarte en el presente: ¿qué me queda bien ahora mismo?, ¿qué me gusta y me hace sentir cómoda?

-La ropa que no te hace sentir bien ni cómoda debe irse.

-Las prendas que no te quedan bien de talla tampoco deben quedarse. Si estás en un plan para volver a tu talla, sácalas del clóset y guárdalas hasta que logres tu meta y puedan volver. Esto es por practicidad en este momento.

-La ropa que está en malas condiciones, luce vieja o está rota se va. Si está rota, pero crees que con un arreglo puedes volver a usarla, ponla en la cajita o bolsa de prendas para reparar.

-¡Discúlpanos! Pero las piezas con las que tienes una conexión emocional, pero no usas, también debe salir del clóset. La que es muy significativa se puede guardar, pero fuera del clóset.

-Piezas que compramos porque estaban de moda o nos “llamaron” en algún momento, pero hemos usado solo 2 o 3 veces en el año, también deberían buscar otro clóset que las adopte. Piensa que alguien más las podría disfrutar muchísimo.



Lo que me hace dudar

Tienes las piezas que sabes que no quieres y las que sí. Ahora, las que te hacen dudar son las que deben pasar por la prueba del espejo.

Redescubre: Puedes descubrir que aunque no las has usado en mucho tiempo, puedes llevarls en este momento. Haz la prueba, pregúntate si te la podrías poner hoy mismo, el fin de semana o la próxima reunión con amigos.

Arregla: Muchas podrán necesitar alguna reparación, sácalas y mándalas a arreglar. Pero, no las regreses al clóset hasta que estén listas para usar.

Guarda: Las piezas que te generan mucha, mucha, duda, puedes guardarlas, pero no las dejes allí para que no ocupen espacio, busca un lugar aparte donde no se vayan a dañar.

Piensa en otros: Piensa en otras personas que quizá necesiten esa prenda que tú tienes años sin usar.



No olvides incluir tu ropa interior, calzado, ropa de dormir, accesorios y complementos en este proceso.

Finalmente, haz una lista de la ropa que necesitas para hacer las mejores combinaciones que van contigo en esta etapa de tu vida y también con tu estilo de vida en 2023: trabajo, hobbies, deportes, fines de semana, entre otros. Con ella en mano, harás compras más inteligentes en las ofertas de enero, sin malgastar tu dinero, y tendrás un armario funcional.

