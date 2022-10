El showroom de Jasive Fernández, ubicado en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, fue el punto de encuentro para conocer las piezas de la colaboración de Prada y la diseñadora mexicana. La presentación fue toda una fiesta de la moda para celebrar el 25 aniversario de la marca de calzado mexicana.

La elegante combinación de colores conformada por el blanco y el negro fue la elegida para protagonizar las piezas de la colección de Prada “Atemporal”, en la cual se inspiró la creativa jalisciense para dar vida a una cápsula conformada por seis looks muy sofisticados con estos mismos tonos.



Fotos: Prada / Jasive Fernández

Reposando sobre los muebles de la casona, pudimos ver de cerca los diseños de calzado y bolsas de Prada, que fueron pensados realmente para atender todos los gustos y para ser usados en cualquier temporada del año. Posteriormente, vimos desfilar a seis modelos con creaciones muy femeninas de Jasive.

Ana Zobeyda Anta, manager de tendencias y diseño de producto de Prada, nos explicó que quisieron hacer alusión a emblemas de de la marca, partiendo por honrar a su fundador, Don Francisco Prada, quien vino de España al país hace unos setenta años, y a su familia.

En el print de esta colección destacan elementos que forjan la identidad de la marca como el apellido Prada y la figura de león, que hace referencia al escudo de armas de la provincia española de León de donde proviene el apellido de Don Francisco. Por otra parte, las líneas trazadas en el diseño están inspiradas en el art déco, porque este estilo arquitectónico estaba en auge en la época que vivió Francisco Prada cuando llegó a México.



La colección “Atemporal” de Prada

Anta nos dio detalles de la colección elaborada en piel: “Está conformada por siete piezas importantes, son dos bolsos y cinco calzados. Los bolsos vienen en diferentes tamaños, uno tipo clutch y otro que es una caja más grande, para que la mujer pueda escoger dentro de una variedad lo que mejor le apetezca”. Las bolsas tienen lindas asas de cadena en tono plateado.

Sobre el calzado, destacó: “Hemos detectado que, a partir de la pandemia, la gente quiere más comodidad y esta es una clave que nos ha representado como marca estos 25 años”. Además de esto, la variedad también es un valor significativo en “Atemporal” y por ello ofrecen diferentes siluetas.

La verdad tienen piezas para cubrir diferentes gustos y necesidades de la mujer actual: un zapato flat, dos botines diferentes, unos stilettos y un modelo de bota ecuestre que Anta destaca como “una silueta importante en el otoño-invierno”.

El diseño de Jasive Fernández

La diseñadora Jasive Fernández fue invitada a crear una colección cápsula inspirada en la de Prada para celebrar el aniversario de la firma de calzado, la cual está disponible actualmente en su showroom.

“El encaje, la seda, las organzas y el crepé francés para mí son los elementos básicos en todas mis colecciones, porque son fáciles de usar y, además, van muy bien con la esencia y la historia que quiero contar, sobre el legado de la mujer a través de la historia en la moda. Son símbolos de feminidad y de fuerza, y son totalmente atemporales, así que hoy los he incorporado a la colección cápsula con Prada”, detalló.

En la colección hay dos lindas faldas que guardan un secreto de la diseñadora, pues están elaboradas en un material con el que no suele trabajar: “Agregué un elemento que pocas veces he usado, pero me encantó cómo se ve: la piel vegana. Está presente en dos faldas, una flamenca y otra con bolsas laterales y un fajo color mostaza, que también es de piel vegana”. Ambas fueron combinadas con blusas blancas y lucían preciosas.

Otra pieza que destacó fue un vestido blanco plisado con cinturón negro, del cual nos dijo: “Quería incluir en la colección un elemento que fuera un poco más de ceremonia y este, además de que hace honor a la gala y a la elegancia discretea por ser un vestido muy básico que solo está plisado sobre una gasa de seda, me parece ideal para las novias actuales. En realidad, es un vestido de novia; espero que les guste y pueda ser solicitado para futuras bodas”.

Al referirse a la colaboración, la diseñadora expresó: “La creación de los diseños exclusivos en sincronía con los zapatos fue muy sencilla, pues me sentí en conexión e inmediatamente identificada después de conocer la historia de Prada, porque, igual que ellos, la firma Jasive surge de una historia de muchos años, del legado que dejaron mi madre, mi abuela y mi bisabuela, el cual honro, respeto y cuido, y espero que prevalezca a lo largo de los años, al igual que Prada”.

