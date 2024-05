Durante la hermosa etapa del embarazo el cuerpo vive cambios. Uno de los desafíos que tienen muchas mujeres en este periodo puede resumirse en la siguiente frase: “Ahora, ¿qué me pongo?”. La pancita estará en constante crecimiento y no podrán usar la mayoría de la ropa que tienen en el clóset, debido a las variaciones de talla.

Hay prendas de vestir diseñadas especialmente para las futuras mamás, creadas para favorecer su comodidad y adaptarse a los cambios corporales, como los versátiles jeans de maternidad, los cuales tienen una parte elástica y suave en la pretina que cubre la pancita sin apretarla.

Foto: H&M

Las blusas holgadas en el abdomen y las especiales para la lactancia están entre las piezas más funcionales y necesarias. Los vestidos con frunces laterales y cinturones debajo del busto, así como conjuntos de dos piezas o total looks (sobre todo pantalones de cintura elástica y blusas holgadas), también destacan en la moda para embarazadas.

Pero la oferta de ropa premamá no es tan amplia ni tan variada como la que se usa en otros momentos de la vida. Entonces, ¿cómo vestir sin alejarnos de nuestro estilo? Quizá parte de la respuesta está en combinar una serie de prendas diseñadas para mujeres embarazadas con otras piezas regulares con cortes que se puedan adecuar a la nueva silueta.

Algunas celebridades que están embarazadas actualmente —o lo han estado recientemente— han logrado mantener su estilo propio durante los meses de gestación. Unas más irreverentes (Rihanna) y otras más clásicas (Sofía Richie), son la confirmación de que cada vez más es “permisible” vestir lo que nos gusta y nos hace sentir bien durante el embarazo, sea de maternidad o no: desde ‘crop tops’ hasta transparencias en tendencia.

“Estamos viviendo momentos en los que se están dejando atrás muchas ataduras y pensamientos retrógrados. Sin duda, ‘ser tú’ siempre es una manera genuina de comportarse con los demás. Así que no tengan miedo de querer ser ustedes en la etapa del embarazo; si quieren enseñar, enseñen (Rihanna es un claro ejemplo de una mama millenial)”, opina el fashion stylist Tino Portillo (@tinoportillo en Instagram).

Guía de estilo

¿Qué vestir? La respuesta correcta debe ir enfocada en este sentido: ¡Lo que las hagan sentir cómodas y bellas cuando están frente al espejo! Con esto en cuenta, hay algunos tips de expertos que pueden orientar a las gestantes para elegir prendas cómodas para conformar un clóset cápsula, con las piezas necesarias para vestir y combinar en este periodo.

Los especialistas en asesoría de imagen Project Glam (@projectglamm en Instagram) aconsejan reunir prendas como las siguientes: pantalones de maternidad, leggings, camisas anchas —pueden tener fruncido debajo del busto, añaden— y zapatos cómodos. Recomiendan usar los leggings con bonitas blusas largas y agregan que los tacones kitten heels pueden ser usados por embarazadas, estos rondan los tres centímetros.

Foto: Moman

Portillo sugiere que adquieran prendas básicas: “Unos dos buenos jeans, bodies lindos (en blanco y negro) y prendas con material que sea elástico, como el spandex. El tejido de punto es una excelente alternativa, según el lugar donde vivas y la época. Ahora, para elevar el outfit, puedes apoyarte de accesorios, yo soy fan de los grandes y vistosos. Un vestido siempre y unos buenos aretes, y ya tienen un gran look”.

En Project Glam confirman que los accesorios y complementos pueden ser grandes aliados para hacer menos aburridos los outfits durante el embarazo, además, con ellos es posible incorporar alguna tendencia. “Puedes estar luciendo la ropa más cómoda y básica, y sumar estilo con tus accesorios. Sea un lindo pañuelo, un sombrero, unos lentes o tu bolsa”, detallan.

Las mujeres que aman estar a la moda, pueden revisar en tiendas qué tendencias vestir en estos meses. Dentro de las de este año, el asesor Tino Portillo menciona los maxivestidos y los trench coats como buenas opciones para ellas.

Además de ir de shopping, Tino plantea otra gran idea para que luzcan ropa preciosa y que les quede bien: “También les aconsejaría mandar a hacer vestidos y otras prendas básicas en materiales que las ayuden a estar cómodas, o comprar tallas grandes y mandarlas a ajustar a su cuerpo. Si encuentran a la modista adecuada, esto podría ser una vía excelente incluso para su bolsillo”.

Celebridades que inspiran

Algunas celebridades pueden ser un ejemplo para mantener el estilo propio y vestir de manera creativa durante el embarazo.

Cynthia Rodríguez y el color

Está entre las famosas mexicanas que guió el estilo de las mujeres embarazadas el año pasado. Afirmó que no dejó de usar su color favorito: rojo. Llevó vestidos ceñidos, con frunces, con cut outs y escotes llamativos como off the shoulders y asimétricos. Mantuvo el uso de blazers. En cuanto a prendas ultra cómodas, llegó a vestir con leggings negros y tenis básicos.

Rihanna, al descubierto

El año pasado sorprendió con la noticia de su segundo embarazo en el Super Bowl, lució un jumpsuit rojo con elástico en la cintura, de Loewe. Dejó su pancita al descubierto en una campaña de Louis Vuitton (no fue la única vez), donde vistió modernas prendas de mezclilla y piel. No dejó de usar vestidos cortos ni transparencias.

Sofía Richie, mamá minimalista

La influencer es el rostro de la tendencia “lujo silencioso” (piezas minimalistas, clásicas y elegantes). Ha mantenido el uso de colores neutros y prendas sastre (blazer). Suele usar elegantes vestidos largos y ceñidos y abrigos largos, entre ellos trench coats. Uno de sus primeros looks casuales vistos en Internet fue protagonizado por un overol verde militar, holgado y cómodo.

Foto: Instagram @sofiagrainge

Vanessa Hudgens, en vestidos ceñidos

Es otra de las celebridades embarazadas que eligió la tendencia del vestido transparente para una gala: lució un diseño de Alberta Ferretti en la fiesta posterior al Oscar de Vanity Fair. En sus redes se puede notar su gusto por los vestidos monocolor ceñidos, que puede acompañar tanto con un blazer como con una chamarra de piel. Uno de sus looks más recientes es un vaporoso vestido corto de flores.

Foto: Instagram @vanessahudgens

“Lo más importante siempre es que te sientas segura de ti misma a la hora de vestir y que te proyectes como tú eres. Así que, independientemente de todos estos consejos, tienes que ser tú. Si a ti te gustas, que no te importe la opinión de los demás”, concluye Tino Portillo, fashion stylist.

Tiendas

Descubre algunos modelos de ropa para embarazadas en estas tiendas:

Moman. Además de básicos, puedes encontrar vestidos para el día a día y para ocasiones especiales. Web: moman.com.mx. IG: @momanmx.

Müm Preggo. Ofrece gran variedad de prendas, como vestidos, total looks y faldas para la mujer embarazada. También tienen algunos modelos de trajes de baño. Web: mumpreggo.com. IG: @mum.mx.

H&M. En esta tienda tienen una línea para las futuras mamás, en la que puedes apoyarte para conseguir algunas prendas básicas, como leggings, camisas y vestidos. Web: www2.hm.com/es_mx.

Leer también: Cynthia Rodríguez luce su baby bump en traje de baño con volantes