Los tenis se han ganado la preferencia de la mayoría de las mujeres, por su comodidad y porque se muy ven chic en algunos outfits. Somos muchas las que hemos caído ante sus encantos, desplazando tacones, sandalias y bailarinas en looks casuales.

Desde hace varios años el estilo sporty chic se ha impuesto en los clósets femeninos y, más recientemente, los años de pandemia nos han dejado un amor (o apego) por la tendencia comfy, permitiéndonos llevar tenis con, prácticamente, TODO.

Aunque esto es una realidad irrefutable, aún pueden existir dudas sobre cómo usarlos sin verte informal. En De Última compartimos algunas ideas para que luzcas tus sneakers con más confianza y estilo la próxima vez.

La clave es que los lleves con otras prendas más formales. Veamos.



Con traje tipo sastre

El traje sastre en cualquier color y con cualquier print va a ser todo el toque formal que necesitas en tu outfit. Así que puedes llevar tus tenis favoritos con un set de pantalón y saco. Es aconsejable que el traje sea sencillo y no exageradamente elegante, para que no se vea un contraste muy fuerte. Puedes llevar una playera si quieres una dosis aún más de informalidad o elegir una camisa para dejar solo el toque sport de los sneakers.



Foto: Pinterest



Blazer

El blazer es una prenda mágica que es capaz de elevar los outfits más simples. Al sumarlo a un look de jeans y playera cambiamos totalmente nuestra imagen. Puedes usar tus tenis con esa fórmula que acabamos de describir y verte genial. También puedes sustituir los jeans con un pantalón en tono neutro como negro o beige. Si decides llevar jeans, cuida más tus accesorios, que estos sean un poco más elegantes y femeninos.



Foto: Mango



Vestido largo

Es común llevar tenis con vestidos cortos y lucen increíbles, pero te sugerimos que el vestido sea largo porque lucen más elegantes, aunque esto también va a depender mucho del diseño y el estampado que elijas. Puedes llevar los tradicionales floreados, en texturas frescas, con faldas amplias. Añade una chaqueta que vaya con tu estilo cuando sea necesario.



Foto: Pinterest



Con un chaleco o vest largo

Si, por alguna razón, no deseas llevar un blazer, puedes elegir esta pieza tan elegante. El chaleco o vest largo (sobre las caderas) puede aportar mucho estilo a un outfit con jeans o pantalones. Además, al no tener mangas, va a ser la alternativa más fresca para los días calurosos.



Foto: Zara / Stradivarius

Leer también: Semana de la Alta Costura: 5 colecciones para recordar



Look monocromático neutro

El look monocolor es uno de nuestros favoritos y si lo combinas con lindos accesorios puede resultar impactante. Además, es uno de los secretos de los estilistas de moda para estilizar la silueta y aportar elegancia. En negro, beige, azul o gris, se puede ver muy bien con unos tenis. Elige bien las texturas para que sean estas, junto con el color, las que añadan el toque formal. No aplica para total look denim si realmente quieres evitar verte informal.



Foto: Pinterest



Cuida los accesorios, especialmente la bolsa

Como la intención es no lucir muy informal, puedes aplicar el truco de usar una bolsa muy chic, de esas que visten por sí solas. También puedes elegir accesorios elegantes en joyería o bisutería que eleven el look, minimalista o llamativa, según tu estilo y en armonía con el outfit.



Foto: Instagram @carolinaherrera



Pantalón con personalidad

Elegir un pantalón en tela sofisticada o de vestir, con algún detalle único, también puede lucir lindo con zapatillas deportivas. Si gustas puedes llevar un top en tendencia, no informal, como alguno tipo corset o blusa con mangas bombacha. Los cárdigans de manga larga visten con estilo y los puedes llevar en temporada de lluvia.



Foto: Pinterest



Elige tenis minimalistas y delicados

Por supuesto que puedes elegir los tenis que quieras, pero cuando se trata de mantener la elegancia y la formalidad es seguro aplicar la fórmula del “menos es más”. Los tenis más básicos: ¡blancos! te van a ayudar a crear looks de impacto. En tendencia se encuentran algunos muy femeninos que combinan colores suaves y sofisticados, que puedes llevar con algunas de las ideas mencionadas como la del traje sastre o el look monocolor.



Foto: Adidas

Leer también: Yalitza Aparicio posa con atuendo de lujo para portada de revista

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters