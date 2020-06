Si bien es cierto que lo ideal es lavar los brasieres a mano, también lo es el hecho de que por diversas cuestiones a veces no podemos darnos el tiempo para realizar de esta manera el lavado de nuestras prendas íntimas, y para ello existe la alternativa que casi todos descalifican: la lavadora.

Pese a que este aparato doméstico es bastante útil para lavar prendas que conforman nuestro outfit del día a día, la pregunta persiste, ¿puedo lavar mis brasieres en la lavadora sin que estos se maltraten? Todo dependerá del tipo y de la calidad del material del que estén hechos, aunque en cualquier caso podemos tener en cuenta ciertos tips para evitar su desgaste.

Pero antes de comenzar con los consejos que te permitirán lavar tus bras favoritos en lavadora sin miedo a que se destruyan o se deformen, la página oficial de Vicky Form, recomienda no lavar tu bra a diario para evitar que sufra desgastes. De hecho lo ideal es hacerlo cada 5 o 6 puestas, lo cual variará según la intensidad de la actividad que realices cuando lo traigas puesto.

Leer también: De esta manera podrás quitarle lo percudido a la lencería

Ciclo de lavado delicado

“Delicado”, ¿hay mejor manera para definir el cuidado que nuestras prendas favoritas se merecen? Y ya que muchos de nuestros bras tienen encaje o simplemente cuentan con varillas que nos permiten un mejor soporte, tener en consideración el control del movimiento centrífugo de la lavadora es vital para mantener su estado en óptimas condiciones.

Bolsa para lencería o funda de almohada

Para dotar de una mayor protección a los brasieres, lo ideal es meterlos en una bolsa especial para lencería, aunque si no dispones de una protección de este tipo también puedes colocar tus bras en la funda de una almohada (ojo, cuida que tela que no despinte) la cual deberás cerrar perfectamente con un nudo o una liga para garantizar que estos no se salgan con el movimiento.

Bye secadora

Toma en cuenta que aunque tus brasieres están protegidos dentro de la bolsa para lencería (o funda de almohada), el calor puede estropear la goma elástica y hacer que aparezcan poros en el relleno, por lo cual debes evitar meter tus prendas a la secadora. Además es recomendable que no exprimas tus brasieres, deja que se sequen al aire libre, ya que esto ayudará a que conserven su forma.