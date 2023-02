Cómo llevar la clásica falda lápiz en 2023

La falda lápiz no se ha quedado en los límites del clásico look de oficina, usada solo con una camisa blanca o con saco a juego. No. Esta prenda se ha reinventado con los años, pero mantiene su aire sofisticado con el largo cercano a las rodillas y su toque ultrafemenino al abrazar las curvas.

Royals como la reina Letizia o Meghan Markle suelen tenerla como parte de su fondo de armario. Mientras tanto, en pasarelas y tiendas se exhibe con pequeñas variaciones en el diseño que amplían la cantidad de estilos y ocasiones de uso en las que se puede llevar. Lucirla con crop top es una variante sexy.



Foto: Shein

Una falda lápiz o tubo en color negro siempre te sacará de apuros. Esta prenda se caracteriza por ser de corte alto, ceñida en las caderas y sigue así hasta la altura de las rodillas —a veces va unos poco centímetros arriba o unos pocos más abajo—, aunque en algunos modelos se abre un poco en la parte de abajo, pero no llega a verse en forma de A, ese es otro corte.

Con una prenda de estas podrás crear diferentes outfits, por ejemplo:

-Para la oficina, con camisa de mangas largas o un lindo suéter ligero (en invierno).

-Un fin de semana la puedes lucir con tenis, playera y chamarra de mezclilla.

-Para un evento de noche, llévala con zapatos o sandalias altas, un crop top o blusa satinada, y un saco statement como complemento para el frío.



Foto: Pinterest

La falda lápiz en 2023

La falda lápiz de cuero se sigue llevando en esta temporada, en tonos otoñales como el verde y el vino. El diseño negro más sencillo puede convertirse en un básico del clóset que podrás usar muchas veces.



Foto: Mango

La falda de punto es otra opción. Si el tejido es ligero y no te hace sentir calor, podrás usarla en primavera, en tonos claros y apastelados. Cuida que la ropa interior te haga una forma con la que te sientas cómoda porque se podría marcar.



Foto: H&M

Para lograr un estilismo de estilo preppy, te puedes inspirar en algunas de las propuestas de las firmas hermanas Prada y Miu Miu, que están llevando el uso de mocasines a otro nivel. Con calcetas a la vista o no, es tu elección.



Foto: Prada

Las faldas de diseño tubular se pueden lucir sensuales con aberturas pronunciadas en la parte lateral y al frente, que lucen muy bien con botas altas, por cierto. Cuida la profundidad de la abertura según la ocasión de uso, por ejemplo, no recomendaremos una muy sexy para ir a la oficina, pero sí puede tener una “breve” abertura abajo.



La falda lápiz según tu tipo de cuerpo

Aunque a las mujeres con pocas caderas se les recomienda llevar más las faldas de corte A, pueden disfrutar de modelos tubulares estampados, porque los prints crean el efecto de más volumen. Traten de que no les quede muy ajustada en la parte de las rodillas.



Foto: Mango

Las mujeres que sienten que tienen poca cintura, pueden elegir una falda con cinturón o sumar uno para acentuar esta parte del cuerpo. Además, también pueden lucirlas con chaquetas entalladas o blusas peplum (que tienen una especie de faldita incorporada en la parte baja).

