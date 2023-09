¿Te pasa que eres una fiel creyente del skincare, has gastado mucho en cremas y sérums, pero siempre tienes brotes en la cara?, pues tal vez tengas que revisar tus esponjas de maquillaje, ya que si no las has lavado en un buen rato, o nunca, estas pueden estar produciendo bacterias y hasta hongos que están dañando tu piel, creando esos brotes y haciendo que todo tu dinero invertido en cuidado para la piel se vaya a la basura.

Es por eso que aquí te vamos a enseñar cómo lavar tus esponjas de maquillaje de una manera correcta, igualmente, te aconsejaremos cada cuánto debes hacer esta práctica, para que ninguna impureza se quede en ellas y tu piel esté en mejor estado, porque aunque veamos la limpieza como un deber, es más bien algo imprescindible para la salud.

Foto: Pexels

Esponjas sucias, sucias, sucias

Si eres de esas personas que acaban de descubrir que las esponjas de maquillaje se deben lavar, lo más probable es que tengas que hacer un lavado muy completo, pues las esponjas guardan demasiadas bacterias y humedad, entre otras cosas desagradables que no quisieras poner en tu cara.

Para lavarlas muy bien, te recomendamos mezclar un poco de agua tibia con jabón neutro en un pequeño recipiente. Deja remojando las esponjas por, aproximadamente, 15 minutos, después de haberlas apretado por lo menos dos veces para que absorban bien el agua. Luego, saca tu esponja, exprímela y enjuágala con un chorro de agua para quitar bien todo el jabón excedente. Deja secar.

Foto: Pexels

Limpieza constante

Si eres de esas personas que lavan constantemente sus esponjas desde que las compra, es muy recomendable que solo utilices una técnica rápida y sencilla para tenerlas listas cada vez que las necesites, para que se mantengan así y el interior no absorba ninguna bacteria.

Toma un poco de jabón neutro y repártelo por toda tu esponja, agrega un poquito de agua y empieza a abrir y cerrar tu mano con la esponja adentro, para que así se vaya tallando de una manera sutil, sin riesgo de que se rompa.

Posteriormente, enjuaga con el chorro de agua hasta que el agua salga clara. Recuerda hacer esto siempre que utilices tu esponja ya que esta técnica solo sirve para quitar las impurezas del exterior. Si la dejas por mucho tiempo o más de unas horas, el maquillaje puede penetrar el interior y no servirá de nada.

Foto: Pexels

Cada cuánto lavo mi esponja

La respuesta es fácil, lo ideal para lavar las esponjas es que hagas la primera técnica que te enseñamos por lo menos una vez por semana. Cambia tus esponjas cada dos a tres meses.

Foto: Pexels

